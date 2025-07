LIVE Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: sfida insidiosa con il gigante kazako

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Beibit Zhukayev, valido per il primo turno di Wimbledon. Sul campo-16 l’esordio del tennista romano sull’erba di Londra contro un giocatore tutto da scoprire e con i riferimenti da trovare nel corso della partita.

Cobolli è chiamato a una partita di grande concentrazione, dovendo avere dai fondamentali di servizio e risposta un grande rendimento, onde evitare complicazioni. Aspetti sui quali il classe 2002 del Bel Paese ha lavorato molto per accrescere il proprio rendimento. Sull’erba la sua esperienza è ancora limitata e si spera che l’adattamento a quella londinese sia buona.

Il suo avvicinamento ai Championships l’ha visto ben figurare ad Halle, dove ha messo in mostra un bel tennis e vinto partite di un certo spessore. A Eastbourne, invece, un passo indietro, forse anche dettato da una focalizzazione sull’evento non eccezionale. Di sicuro, in questo caso, non mancheranno gli stimoli per fare bene.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Flavio Cobolli e Bebit Zhukayev, valido per il primo turno di Wimbledon: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita tra l’azzurro e il kazako è la terza del campo-16, preceduta da Erjavec-Kostyuk e da Martinez-Loffhagen, il cui programma inizierà dalle 12.00 italiane. Buon divertimento!