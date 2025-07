LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Washington 2025 in DIRETTA: esame severo sul cemento americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorn amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di ottavi di finale dell’ATP 500 di Washington DC che vede di fronte l’azzurro Flavio COBOLLI e l’USA Frances Tiafoe!

Esame molto importante e interessante per il giovane romano, che trova di fronte il semi finalista degli US Open 2024 sulla sua superficie preferita. Tiafoe ha conquistato praticamente la metà di tutti i suoi punti in classifica a cavallo del mese di agosto e di settembre 2024, quando si spinse fino alla finale del Masters 1000 di Cincinnati e poi al penultimo atto dell’ultimo Slam della stagione.

Cobolli ha appena scalato virtualmente un’altra posizione in classifica mondiale, portandosi davanti a Jakub Mensik e in 17^ posizione Live. Adesso un po’ di strada libera (200 punti) per trovare il russo Karen Khachanov. Ricordiamo che nella prossima settimana sconterà i 300 punti della finale di 12 mesi fa ottenuta a Washington. 50 punti sono già stati ottenuti con la vittoria in due parziali, convincente contro Nishioka, vincendo oggi diventerebbero 100.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale dell’ATP 500 di Washington DC tra Flavio COBOLLI e Frances Tiafoe! Si parte alle 00, ma come 3° match dalle 17! Vi aspettiamo.