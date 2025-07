LIVE Cobolli-Pinnington Jones, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la rivelazione britannica non va snobbata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di secondo turno di Wimbledon 2025 tra Flavio COBOLLI e il giovane britannico Jack Pinnington-Jones, si gioca per un posto in sedicesimi di finale.

Uno degli incontri più interessanti dell’intera giornata vede di fronte due astri nascenti del tennis, l’azzurro ormai fa parte dell’èlite assoluta e quest’anno ha calcato il massimo punto per altezza nel ranking ATP, il suo rivale deve ancora costruirsi tutta la classifica che ci vuole per giocare questi tornei. Appena dentro i primi 300 giocatori del mondo, Pinnington non avrebbe neanche potuto giocare le qualificazioni.

L’invito degli organizzatori dei Championships non poteva mancare per uno dei giovani britannici più promettenti, che si è messo in mostra nei Challenger pre-Slam londinese battendo ottimi giocatori come Landaluce, Billy harris e Mochizuki per la finale a Ikley. Al 1° turno qui ha superato addirittura in tre parziali l’ostico argentino Tomas Martin Etcheverry e c’è da scommettere che il pubblico sarà presente in massa per provare a conquistare un’altra impresa.

Cobolli, solida realtà del circuito ATP, gioca Wimbledon da testa di serie numero 23 e ha quindi un tabellone più semplice di altre occasioni. All’esordio ha regolato l’osticissimo qualificato kazako Zukhayev, in una partita che il romano è stato bravo a non perdere mai di mano. Si può dire che l’occasione di spingersi per la prima volta in 3° turno e di migliorare il 2° turno del 2024 è molto ghiotta: servirà comunque una prova autorevole!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 2° turno di Wimbledon 2025 tra Flavio COBOLLI e Jack Pinnington Jones, si gioca alle ore 12:00 sul mitico campo 18 dei Championships, vi aspettiamo!