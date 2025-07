LIVE Cobolli-Mensik, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esame di maturità, l’azzurro crede nell’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di sedicesimi di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte il giovane romano Flavio COBOLLI e l’astro nascente ceco Jakub Mensik.

Primo confronto diretto tra i due nel circuito maggiore, che sono senz’altro due che potrebbero contendersi a novembre il ‘most improved player of the year‘, ovvero il titolo di giocatore più migliorato della stagione tennistica. Se dalla sua Mensik ha conquistato il titolo del Masters 1000 di Miami sconfiggendo niente meno che Nole Djokovic, l’azzurro si è sbloccato a livello 500 ad Amburgo nel mese di maggio, appena dopo un deludente Foro Italico.

La crescita del romano è evidente ed è a 360°, se pensiamo però al periodo negativo appena prima della definitiva consacrazione quantomeno come numero 3 d’Italia in questo 2025, bisogna partire dall’atteggiamento che il romano ha saputo tenere. Nelle difficoltà, l’azzurro adesso accetta di cercare di cavarsela con quello che ha, non di lasciare andare punti, game e partite. C’è anche da dire come Cobolli abbia disputato già la bellezza di 33 partite (tante).

La classifica (23° ATP live) da adesso comunque aiuterà, ci saranno delle cambiali nel mese di luglio ma il romano potrà programmarsi in modo di poter ‘sprigionare’ tutta la sua potenza nei tornei che contano. Alle porte della top 20, il romano avrebbe bisogno di un quarto di finale per brecciarne prepotentemente all’interno!

Il precedente a livello Challenger sul duro veloce di Helsinki fu vinto dal ceco, che parte favorito. Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di sedicesimi di finale di Wimbledon 2025 tra Flavio COBOLLI e Jakub Mensik: si gioca alle ore 12: vi aspettiamo!