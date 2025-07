LIVE Bolelli/Vavassori-Behar/Vliegen, Wimbledon 2025 in DIRETTA: esordio difficile per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del tabellone di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI allopatica coppia composta dal belga Vliegen e dall’Uruguaiano Behar.

Esprdio complesso quindi contro una delle prime coppie non accreditate di una delle 16 teste di serie. Come l’anno scorso gli azzurri non sono stati particolarmente fortunati in sede di sorteggio, nel 2024 beccarono infatti Heliovaara/Patten, al momento numeri 2 della race e campioni in carica qui e in Australia. Servirà subito la migliore versione della Coppia italiana, che si è tornata a ben distinguere nella finale di Halle, ma che ha poi perso subito a Mallorca.

in chiave race gli italiani sono dentro virtualmente, certo che mancare l’appuntamento quantomeno con i quarti anche in questo terzo Slam della stagione complicherebbe un po’ i piani, anche se i punti di margine sulla nona posizione sono comunque quasi mille. I numeri sette del tabellone di doppio maschile affronterebbero poi la coppia vincente tra Zielinski/Pavlasek e Krajcek/Gonzalez, nulla quindi di facile almeno fino al 3º turno per i nostri portacolori.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno di Wimbledon 2025 tra Bolelli/Vavassori e Behar/Vliegen, si gioca alle ore 12:00: vi aspettiamo!