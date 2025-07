LIVE Bellucci-Norrie, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il sogno continua contro il semifinalista del 2022

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di terzo turno di Wimbledon 2025 che vede di fronte Mattia BELLUCCI e Cameron Norrie, giocatore di casa mancino che ha trovato nuova vita tennistica in questo Slam londinese.

Straordinario il torneo del mancino di Busto Arsizio, che era giunto a questo terzo Major dell’anno con assai poca fiducia visto che neanche l’amata erba era riuscita a risollevare le sorti del periodo buio che stava attraversando. Solo una vittoria infatti dal torneo di Marrakech per Bellucci, fino a Wimbledon! Qui ha potuto esaltarsi rimontando un set di ritorno contro la WC britannica Oliver Crawford e poi il capolavoro successivo contro Jiri Lehecka.

Oggi, c’è da interrompere la corsa del mancino di casa di origine sud africana, che ha ritrovato improvvisamente quel tennis che lo portò anche nei primi 10 del mondo. La vittoria su Frances Tiafoe è stata un’autentica sorpresa, e oggi Norrie non può che partire favorito contro il giovane azzurro, che gioca per la prima volta a questi livelli di un torneo di questa caratura. Non dimentichiamo che Norrie vanta una semifinale, ottenuta nel 2022 quando a batterlo fu Novak Djokovic.

Azzurro che vincendo oggi salirebbe al numero 56 del mondo virtuale. Non resta che augurarvi un buon poseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di 3° turno di Wimbledon 2025 tra Mattia BELLUCCI e Cameron Norrie, si parte come 2° match dalle 14:00 sul campo 1, prima dell’azzurro Parry-Kartal: vi aspettiamo!