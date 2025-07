LIVE Atletica, Meeting Brescia 2025 in DIRETTA: c’è Tebogo! Attesa per Tortu, Ali e Carmassi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Brescia 2025, evento di atletica che racchiude molte delle specialità olimpiche più importanti, e che si svolge all’impianto Gabre Gabric dell’omonima cittadina lombarda.

Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione scatterà ufficialmente alle ore 18:00, con varie corse giovanili o dedicate alla categoria master. A partire dalle 19:05 assisteremo alla semifinale dei 100 metri maschili, impegnati velocisti di spessore come Filippo Tortu, Chituru Ali e soprattutto il campione olimpico in carica dei 200 metri Letsile Tebogo, arrivato sesto a Parigi nella gara regina. Successivamente spazio al lancio del peso maschile, favorito l’azzurro Zane Weir, e ai 100 metri femminili, dove spicca il nome dell’ivoriana Marie-Josée Ta Lou.

Il salto triplo femminile ci offrirà il duello tra la cubana Leyanis Perez Hernandez e l’argento olimpico Shanieka Ricketts, le quali faranno compagnia alle italiane Ottavia Cestonaro e Veronica Zanon. In concomitanza, si svolgerà il salto in alto, presente la campionessa mondiale Eleanor Patterson per limare l’1.99 stagionale. Gli 800 metri maschili saranno invece l’occasione di riscatto di Catalin Tecuceanu, che dovrà far dimenticare l’ultimo posto del Meeting di Hengelo. La seconda ora dell’evento si chiuderà con i 1500 metri femminili, i 400 metri maschili e gli 800 metri femminili, vari gli azzurri presenti.

A partire dalle 20.10 entreremo nella fase clou della rassegna, Lorenzo Simonelli potrà dire la sua nei 110 metri a ostacoli, in quanto detenente del titolo europeo di Roma 2024. Vittoria Fontana e Gloria Hooper gareggeranno nei 200 metri femminili, Giada Carmassi cercherà il colpaccio nei 100 ostacoli, gara che vedrà ai blocchetti di partenza anche Elena Carraro, Maria Elisa Di Lazzaro e Veronica Besana.

Come di consueto, sarà la finale dei 100 metri maschili a chiudere la manifestazione. L’attesa è tutta per Filippo Tortu e Chituru Ali, che tenteranno di sovvertire i pronostici della vigilia, i quali danno come indiziati al successo finale l’olimpionico Tebogo e il giamaicano Ackeem Blake.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta del Meeting di Brescia 2025, con aggiornamenti minuto per minuto a partire dalle 19:00. Buon divertimento!