LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: prima giornata con Sito, Bertelli e Tardioli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della prima giornata degli Europei Under 23 di atletica 2025. La città norvegese di Bergen ospita la rassegna continentale dedicata agli atleti nati tra il 2003 e il 2005. L’ultima edizione del 2023 si è svolta a Espoo, Finlandia.

Da giovedì 17 a domenica 20 luglio, nell’impianto Fana Stadion di Bergen si disputeranno ben 44 gare, 89 gli azzurri convocati, di cui 50 all’opera già nella giornata d’apertura.

Nella mattinata odierna, si svolgeranno le qualificazioni di varie discipline, quali i 100 metri, che vedranno all’opera diversi italiani, tra cui Gaya Bertello e Junior Tardioli, interessante promessa della breve distanza. Spazio anche ad Anna Musci e Vivian Osagie nel turno eliminatorio del getto del peso, a Simone Bertelli nel salto con l’asta, a Rachele Mori nel lancio del martello e al primatista nazionale dei 400 metri Luca Sito, uno dei componenti della spedizione tricolore candidati per le medaglie.

Dalle 16:05, inizierà invece la sessione serale, a cui, oltre alle numerose batterie, si aggiungeranno due finali. Nei 10000 metri maschili (19:00) il favorito è il francese Antonin Saint-Peyre, che gareggerà in compagnia di Stefano Cecere, Thomas D’Este e Nicolò Cornali. Alle 19.20 è fissata la finale del getto del peso femminile, possibili le presenze delle già citate Musci ed Osagie, che dovranno però oltrepassare il turno mattiniero. La prima giornata degli Europei Under 23 di Atletica di Bergen si chiuderà con le semifinali dei 100 metri, anche qui la partecipazione degli atleti azzurri (Bertello, Obijiaku, Torchio, Tardioli, Bernardi, Silvestrelli) dipenderà dai risultati della prima sessione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei Under 23 di atletica 2025, tramite aggiornamenti costanti minuto per minuto. L’appuntamento è per le ore 16:05, vi aspettiamo!