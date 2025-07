LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: Bertello e Tardioli sognano la medaglia, Sioli e Sito a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei U23 di atletica leggera. Secondo giorno di competizioni al Fana Stadium di Bergen (Norvegia), sede della rassegna continentale under 23. Quest’oggi verranno assegnati dieci titolo individuali, tra cui quello del Decathlon, evento iniziato nella giornata di ieri.

Tanti azzurri protagonisti in questa giornata in cui l’Italia sarà ai nastri di partenza di almeno sei finali: il Bel Paese avrà un rappresentante nell’ultimo atto del salto triplo femminile (Greta Brugnolo), salto in lungo maschile (Samuele Baldi, Francesco Inzoli e David Gauze), 100 metri maschili (Andrea Bernardi e Junior Tardioli) e femminili (Gaya Bertello), 10.000 metri femminili (Greta Settino) e lancio del martello femminile (Rachele Mori).

L’Italia avrà tanti rappresentanti anche nelle altre gare di questa giornata. Attenzione specialmente alle semifinali dei 400 metri con Luca Sito, la qualificazione dell’alto maschile con Matteo Sioli e gli 800 maschili con Francesco Pernici. Occhi puntati anche ai 100 e 110 metri ostacoli dove l’Italia schiererà rispettivamente Celeste Polzonetti ed Oliver Mulas, mentre Alberto Nonino e Lorenzo Mellano proveranno a scalare la classifica nel Decathlon.

La seconda giornata degli Europei U23 2025 inizierà alle 9.00 con la sessione diurna, mentre alle 15.30 scatterà la sessione pomeridiana. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata con aggiornamenti minuto dopo minuto a partire dalle 15.30. Buon divertimento!