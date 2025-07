LIVE Atletica, Diamond League Eugene 2025 in DIRETTA: c’è Duplantis, l’Italia si affida a Fabbri e Sibilio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa della Diamond League 2025 in programma a Eugene negli USA. La Wanda Diamond League 2025 fa tappa negli States sabato 5 luglio per un appuntamento che coincide con la 50ª edizione del prestigioso Prefontaine Classic. Tra i grandi protagonisti dell’evento, spicca anche la presenza di due atleti italiani: Leonardo Fabbri nel getto del peso e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli.

Dopo le brillanti prestazioni offerte a Rabat e al Golden Gala di Roma e la vittoria nell’Europeo a squadre, Fabbri torna nel circuito dei diamanti con la voglia di lasciare il segno su una delle pedane più celebri del mondo, quella dell’Hayward Field, dove già fu protagonista ai Mondiali. L’atleta toscano dell’Aeronautica arriva a Eugene forte della miglior misura mondiale dell’anno (22,31 ottenuta a Lucca l’8 giugno) e con la fiducia derivante dal recente successo agli Europei a squadre di Madrid. In Diamond League al momento occupa la nona posizione in classifica, ma ha tutte le carte in regola per scalare il ranking. Nel confronto diretto mancherà il primatista del mondo Ryan Crouser, ancora in fase di recupero da un infortunio, ma il livello resta altissimo: in pedana ci saranno infatti il finalista olimpico Payton Otterdahl, gli statunitensi Joe Kovacs e Adrian Piperi, il leader attuale della Road to Final Rajindra Campbell (bronzo olimpico giamaicano) e il neozelandese Tom Walsh, tra i veterani più temibili della specialità.

Rientra in Diamond League anche Alessandro Sibilio, che dopo aver saltato Parigi per precauzione, torna in pista deciso a confermarsi tra i migliori nei 400 ostacoli. Il campano delle Fiamme Gialle, già vincitore a Doha, occupa attualmente la nona piazza nella classifica stagionale, e a Eugene dovrà affrontare una concorrenza stellare: ci saranno il campione olimpico Rai Benjamin, il brasiliano Alison Dos Santos – iridato proprio su questa pista nel 2022 – il qatariota Abderrahman Samba e il nigeriano Nathaniel, capace di quattro record nazionali in un solo mese.

La tappa americana sarà anche una vera parata di stelle mondiali, con quasi 300 atleti da oltre 40 Paesi e ben 14 detentori di record del mondo. Il mezzofondo femminile offrirà duelli di altissimo livello: nei 5000 si sfideranno l’oro olimpico Beatrice Chebet, la primatista mondiale Gudaf Tsegay e l’altra keniana Agnes Ngetich, detentrice del record su strada. Nei 3000 siepi spazio a Faith Cherotich, Peruth Chemutai e Winfred Yavi, mentre i 1500 vedranno il ritorno di Faith Kipyegon contro un campo partenti di altissimo profilo. Tra gli uomini, attesissimo il miglio con il meglio degli Stati Uniti (Hocker, Nuguse, Fisher), ma anche nomi forti come Timothy e Reynold Cheruiyot, il francese Habz, l’olandese Laros e il britannico Wightman. Nei 10.000, gara fuori circuito ma di altissimo spessore, saranno in gara Aregawi, Barega, e una folta rappresentanza keniana.

Spettacolo assicurato anche nei concorsi: Duplantis torna sulla pedana dove conquistò il suo primo titolo mondiale, mentre tra le donne Valarie Allman nel disco cercherà la 26ª vittoria consecutiva. Il peso femminile vedrà in pedana Chase Jackson, Schilder, Mitton, Ogunleye e la cinese Gong. Nei lanci non Diamond, ma di livello assoluto, attesi anche Alekna, Stahl, Stona, Katzberg, Kokhan e Wlodarczyk. Infine, lo sprint promette scintille con Sha’Carri Richardson, Kishane Thompson, Sydney McLaughlin-Levrone, Letsile Tebogo e tanti altri fuoriclasse pronti a lanciare un messaggio forte in vista delle Olimpiadi di Parigi. Ma l’Italia, con Fabbri e Sibilio, cercherà di ritagliarsi un posto in prima fila anche in un contesto di questa portata.

Si inizia alle 21.25.