LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: definito il nuovo orario, serve la rimonta

8.22 Buongiorno amici di OA Sport. Il match tra Arnaldi-Van de Zandschulp sarà il secondo dalle 12.00, e non prima delle 13.30. In precedenza giocheranno Tauson-Watson.

22:18 Tantissime chance avute dal ligure nel 2° set e nel 1° altresì. Purtroppo sarà difficilissimo rimontare due parziali a un olandese in palla. Un saluto sportivo: a domani!

Van de Zandschulp-Arnaldi 7-6, 7-6! Non risponde mestamente di rovescio il ligure. Finisce qui lo spezzone odierno di partite, si proseguirà domani come 2° match proprio su questo campo.

5-6 Si mangia il set Botic, passante di rovescio a campo aperto che l’olandese sbaglia. Gli mettiamo ancora pressione! Serve Van de Zandschulp.

4-6 Con il dritto il ligure.

3-6 Largo l’ennesimo rovescio di Arnaldi. Tre palle set.

3-5 Tiene il primo servizio l’olandese, si incarta ancora con il dritto Arnaldi.

3-4 Regala la risposta di rovescio e ci dà ancora speranza.

2-4 Clamoroso passante lungoriga di dritto in corsa dell’orange. Miracolo. Mini-break, si gira.

2-3 Niente, due seconde ma altrettanti punti regalati da Arnaldi al rivale. Qui slice senza senso appoggiato in rete.

2-2 Non risponde purtroppo Arnaldi sulla seconda. Era un dritto.

2-1 Ottimo inside in del ligure!!

1-1 ACE di Arnaldi, l’ottavo, bene!

1-0 Servizio dritto e smash Van de Zandschulp.

6-6 CE L’HA FATTAAAA!!!

A-40 Rischia la seconda, è vincente! Uff!

40-40 Con il dritto Van de Zandschulp.

A-40 Non risponde sulla seconda Botic, quando si tratta di avvicinarsi alla vittoria l’olandese mostra tutti i suoi limiti mentali.

40-40 Niente, altra parità. Tie-break che non vuole arrivare.

A-40 Gran punto, lo vince di fino Arnaldi! Per le terre cade nella rete Van de Zandschulp, tutto ok.

40-40 Nuovo errore di dritto Arnaldi.

A-40 Ottima prima e ottimo attacco di rovescio!

40-40 Sposta l’azzurro e vince il punto Van de Zandschulp.

40-30 Altra non risposta gravissima di rovescio dell’olandese.

30-30 Non rispondeeee di rovescio sulla seconda Van de Zandschulp.

15-30 Servizio, schiaffo e smash a rimbalzo Arnaldi! Per ora si salva!

0-30 Sbaglia ancora di dritto Arnaldi.

0-15 Incredibile difesa dell’olandese, che alla fine raccoglie il dritto in rete del ligure. Attenzione!

5-6 Capolavoro di dritto lungoriga Van de Zandschulp dopo uno scambio mozzafiato. Tiene ancora la battuta l’olandese, si assicura il tie-break.

A-40 Ace.

40-40 Bravo lui, servizio e dritto.

30-40 Errore di rovescio dell’olandese e palla break.

30-30 Super risposta di dritto di Arnaldi, sulla seconda aggredibile!

30-15 Slice direttamente vincente.

15-15 Ottima difesa del ligure, non passa la rete il drop di Van de Zandschulp.

15-0 Lungo il dritto inside in di Arnaldi che non si capacita dell’errore.

5-5 A quindici Matteo!

40-15 Servizio e dritto!

30-15 Fuori il controbalzo difensivo di Arnaldi.

30-0 Non risponde di dritto Van de Zandschulp.

15-0 Slice a segno!

5-4 A zero anche l’olandese.

40-0 Prima vincente.

30-0 Prima vincente Van de Zandschulp.

15-0 Non passa la risposta in chop del ligure.

4-4 Torna a tenere la battuta Arnaldi!

40-0 Slice vincente!

30-0 Gran volèe di rovescio di Arnaldi!

15-0 Ritrova confidenza con l’ace il ligure.

3-4 Servizio e dritto Van de Zandschulp.

40-0 Non risponde il ligure, si è disunito.

30-0 Sbaglia ancora di dritto Arnaldi

15-0 Prima vincente.

3-3 Erroraccio di dritto. C’è il contro-break da 30-0: semi-suicidio sportivo di Arnaldi.

30-40 Grande recupero in avanti di Botic, bravissimo. Da 30-0 l’azzurro offre palla break.

30-30 Doppio fallo (6).

30-15 Risposta nei piedi e punto Van de Zandschulp.

30-0 Gran prima centrale!

15-0 Slice vincente!

3-2 A zero Van de Zandschulp.

40-0 Prima vincente.

30-0 Servizio dritto a chiusura di volo Botic.

15-0 Ace.

3-1 Conferma il break Arnaldi. Non ha risposto di rovescio Van de Zandschulp.

A-40 Altra prima, altro punto: BENE!

40-40 PRIMA VINCENTE!

40-A Sbaglia l’attacco di dritto Arnaldi.

40-40 Cade senza conseguenze fortunatamente Arnaldi ma non può più difendersi. Parità, ancora. Si gioca da 90′ e siamo all’inizio del 2° parziale: sull’erba ricordiamo!

A-40 Rischia di cadere ma prende la riga con la volèe di opposizione di Arnaldi!

40-40 Gran risposta di dritto sulla seconda di Van de Zandschulp e punto diretto.

40-30 Molto bene con lo slice Matteo!

30-30 Sbaglia il lungoriga di rovescio Matteo.

30-15 Ace centrale!

15-15 Prima vincente!

0-15 Passa di rovescio VdZ.

2-1 BREEEAK! Il primo del match, risposta nei piedi e urlo per Arnaldi!

40-A Strappa con il dritto Botic: palla break!

40-40 Sbaglia di rovescio il tennista ‘orange’.

A-40 Prima vincente Van de Zandschulp.

40-40 Beh grande scambio vinto dall’olandese, che ha rischiato la seconda, ha tirato un rovescio sulla riga e ha colpito con il cross di dritto vincente.

30-40 Prima vincente Van de Zandschulp.

15-40 Vincente la risposta di rovescio in cross di Arnaldi!

15-30 Gratuito di dritto di Van de Zandschulp!

15-15 Super risposta di dritto del ligure!

15-0 In rete il dritto di Matteo.

1-1 A quindici Arnaldi.

40-15 Rovescio all’incrocio vincente lungoriga del ligure.

30-15 Servizio e dritto Arnaldi!

15-15 Doppio fallo.

15-0 Prima vincente di Arnaldi.

0-1 Tiene il servizio l’olandese, che ha saltato il torneo di casa a Hertogenbosch.

40-15 Palla corta a segno Van de Zandschulp.

30-15 Prima e comodo dritto Van de Zandschulp.

15-15 Smorzata vincente del ligure!

15-0 Slice vincente dell’olandese.

Van de Zandschulp-Arnaldi 7-6(4)! Parte quindi male il cammino a Wimbledon del ligure.

4-7 Errore gravissimo di Arnaldi che regala quasi il primo set a Van de Zandschulp, servirà una reazione immediata per l’azzurro.

Seconda palla per Van de Zandschulp.

4-6 La risposta di Arnaldi non passa: due set point per Van de Zandschulp.

4-5 Arnaldi tenta una palla corta difficile che esce, mini break olandese.

Seconda.

4-4 Van de Zandschulp vince uno scambio incredibile con Arnaldi che tenta di vincerlo a rete ma l’olandese è bravo a cacciarlo fuori dal campo.

4-3 MAMMA MIA ARNALDIII!!! L’azzurro trova il nuovo mini break dopo un passante incredibile!!!

3-3 Non riesca Arnaldi a tenere in campo una difesa che poteva essere incredibile: il lungolinea è largo di molto.

3-2 Van de Zandschulp si riprende il mini break con una grande risposta che toglie il tempo ad Arnaldi.

3-1 Grande prima di servizio per Arnaldi che mantiene il mini break!

2-1 Il dritto di Arnaldi si ferma sulla rete, adesso tocca all’azzurro servire.

2-0 Errore di Van de Zandschulp, mini break per l’azzurro!!!

1-0 Arnaldi inizia con l’ace!!

6-6 Van de Zandschulp chiude con la volée.

Altra seconda.

40-15 Doppio fallo di Van de Zandschulp che vista la situazione di vantaggio decide di rischiare la seconda palla!

Seconda palla.

40-0 Scappa il dritto di Arnaldi che stava controllando lo scambio.

30-0 Altra prima e altro punto per l’olandese.

15-0 Van de Zandschulp inizia con un’ottima prima.

6-5 Ottimo turno di servizio per Arnaldi che chiude il game dopo l’errore di dritto di Van de Zandschulp!

40-0 Grandissimo lungolinea di Arnaldi!! Il dritto dell’azzurro è vincente!!

30-0 Ottima seconda di Arnaldi! La risposta di Van de Zandschulp esce!

Seconda palla per l’azzurro.

15-0 Van de Zandschulp non riesce a rispondere sulla prima di Arnaldi.

5-5 Seconda al corpo e game per Van de Zandschulp.

Seconda palla.

40-30 Prova di nuovo a spingere la risposta sulla seconda di Van de Zandschulp, ma la palla si ferma di nuovo a rete.

Altra seconda palla, dai Arnaldi!

30-30 Errore di rovescio di Van de Zandschulp che si trova la palla addosso dopo un rimbalzo non perfetto!

Seconda palla per l’olandese.

30-15 Grande prima di servizio di Van de Zandschulp.

15-15 Arnaldi spinge la risposta sulla seconda ma non trova il campo.

Seconda palla.

0-15 Che difesa di Arnaldi!! Quasi in spaccata alza un lob incredibile che caccia indietro Van de Zandschulp che non riesce a recuperare!

5-4 Resiste Arnaldi che chiude un game difficile con una prima vincente esterna!

A-40 Van de Zandschulp è lento e la risposta non supera la rete!

Ovviamente seconda.

40-40 Arnaldi viene investito dalla risposta di Van de Zandschulp.

Ennesima seconda palla del game per Arnaldi.

40-30 Servizio e dritto per l’azzurro, che sta recuperando un grande game!

30-30 Grandissimo punto di Arnaldi che chiude il punto con un lob vincente, dopo la palla corta recuperata da Van de Zandschulp!

Altra seconda palla.

15-30 Back di rovescio che è largo, occhio: serve la prima di servizio di Arnaldi.

Seconda palla, il servizio non aiuta.

15-15 La risposta di Van de Zandschulp è profonda e l’uscita di Arnaldi dal servizio termina out.

Seconda palla per l’azzurro.

15-0 Prima palla ottima di Arnaldi!

Seconda palla.

4-4 Ace di Van de Zandschulp che chiude un ottimo game.

40-15 Arnaldi cerca di lavorare la palla ma la palla esce: ottima uscita dal servizio per Van de Zandschulp.

30-15 Il nastro aiuta Van de Zandschulp con Arnaldi che non riesca difendere il dritto dell’olandese.

Ancora seconda palla.

15-15 Errore di Van de Zandschulp che spara fuori il dritto!

Seconda palla.

15-0 Van de Zandschulp inizia benissimo con una grandissima prima palla.

4-3 Ottimo turno di servizio di Arnaldi che termina con l’errore di Van de Zandschulp.

Seconda palla.

40-0 L’azzurro chiude il punto a rete dopo l’ottima prima palla!

30-0 Arnaldi lavora tantissimo la seconda di servizio che sorprende Van de Zandschulp e risponde male!

Seconda palla.

15-0 Servizio e dritto in grande stile per Arnaldi! Ottimo inizio di game per l’azzurro!!

3.3 Errore di Arnaldi con il dritto che è larghissimo: resiste l’equilibrio nel match.

Seconda palla.

A-40 Van de Zandschulp trova l’ace al centro.

40-40 Errore di Van de Zandschulp con il dritto lungolinea! Terzo deuce del game!

Seconda palla.

A-40 Errore grave di Arnaldi che aveva il campo libero per chiudere il punto con il rovescio lungolinea, ma la palla è larga.

40-40 Si ferma sulla rete la volée di Van de Zandschulp dopo le grandissime difese di Arnaldi!

A-40 Vincente di Van de Zandschulp che chiude il punto con la volée.

40-40 Non trema la mano di Van de Zandschulp: chiude il punto con un vincente di dritto dopo il servizio.

30-40 Sbaglia la volée Van de Zandschulp! Prima palla break per l’azzurro!!

30-30 Peccato per la risposta vincente di Arnaldi che però esce di tantissimo.

Seconda palla, ancora.

15-30 Arnaldi comanda dopo la risposta e Van de Zandschulp sbaglia con il dritto!

Seconda palla.

15-15 Le grandi difese di Arnaldi non bastano: l’azzurro aveva tutto lo spazio per il vincente di dritto in lungolinea ma non trova il campo.

Seconda.

0-15 Doppio fallo per l’olandese: addirittura fallo di piede.

Seconda palla per Van de Zandschulp.

3-2 Altra prima e altro punto per Arnaldi che al servizio sta spingendo tantissimo, anche con la seconda!

40-30 Rimedia subito all’errore Arnaldi con una prima vincente!

30-30 Altro doppio fallo per Arnaldi: è già il quarto del match.

Seconda palla, ad un passo dall’ace.

30-15 Il nastro non aiuta Arnaldi: il dritto in diagonale esce dopo la deviazione della rete.

30-0 Altra prima e altro punto per Matteo!

15-0 La prima di Arnaldi entra e fa punto: ottimo servizio per l’azzurro!

2-2 Ci arriva Arnaldi sulla palla corta dell’olandese ma non riesce a tenere in campo il recupero.

40-0 Ace di Van de Zandschulp.

30-0 Seconda di servizio profondissima: Arnaldi non riesce a rispondere.

Seconda palla.

15-0 Arnaldi non può rispondere sulla grande prima palla di Van de Zandschulp.

2-1 Errore di Van de Zandschulp che non sfrutta un pessimo game al servizio di Arnaldi: all’azzurro servirà tutt’altro atteggiamento per vincere il set.

Seconda palla.

A-40 Van de Zandschulp stecca col dritto e aiuta Arnaldi, serve una prima per chiudere il game!

40-40 Altro doppio fallo per Arnaldi: terzo del match e secondo del game.

Seconda palla.

A-40 Grande prima vincente dell’azzurro!

40-40 Bravissimo Arnaldi che spinge col dritto in diagonale e annulla la prima palla break del match!

40-A Doppio fallo e palla break per Van de Zandschulp.

Seconda palla.

40-40 Bellissima volée di Van de Zandschulp che chiude il punto dopo il lob troppo corto di Arnaldi: altro game ai vantaggi.

40-30 Altra grande prima solida per Arnaldi!

30-30 Bravissimo l’olandese a gestire lo scambio: Arnaldi commette un altro errore col dritto.

Altra seconda per Arnaldi.

30-15 Van de Zandschulp controlla lo scambio e costringe Arnaldi ad un dritto in diagonale difficile che esce di molto.

30-0 Seconda profonda del’azzurro! Van de Zandschulp risponde ma la palla esce!

Seconda palla.

15-0 Ottima prima di Arnaldi: colpo importante per l’andamento del match!

1-1 Van de Zandschulp riesce a tenere il primo turno di servizio del suo match, e non con poche difficoltà.

40-30 Non riesce Arnaldi ad essere efficacie con il passante.

Seconda palla.

30-30 Altro grandissimo servizio di Van de Zandschulp: Arnaldi non riesce a rispondere.

15-30 Ottima prima vincente dell’olandese.

0-30 Ottima palla corta di Arnaldi! Van de Zandschulp ci arriva ma non riesce a difendersi!

0-15 Doppio fallo anche per Van de Zandschulp.

Anche l’olandese inizia con una seconda.

1-0 La seconda di Arnaldi è ottima, la risposta di Van de Zandschulp esce!

Seconda palla.

A-40 Van de Zandschulp trova la rete ma la volée è complicata: palla a rete!

40-40 Errore gravissimo dell’azzurro che con i piedi in campo manda out un dritto facile.

40-30 Primo gratuito anche per Arnaldi, il rovescio lungolinea non supera la rete.

40-15 La seconda è profonda e la risposta di Van de Zandschulp si ferma sulla rete!

Altra seconda palla.

30-15 Ripara i danni Arnaldi con una grande prima vincente!

15-15 Doppio fallo per l’azzurro, il primo del match.

Seconda palla.

15-0 Primo errore di Van de Zandschulp che manda fuori il rovescio lungolinea!

Seconda palla all’esordio in battuta per Arnaldi.

19.58 Riscaldamento finito, l’azzurro è pronto a servire.

19.58 Il primo a servire sarà Matteo Arnaldi, che cerca la prima vittoria della carriera nel tabellone principale di Wimbledon!

19.57 Giocatori in campo! Inizia il riscaldamento.

19.54 Intanto, sono attualmente in campo Giulio Zeppieri, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini.

19.51 I match degli italiani non sono finiti qui, visto che Fabio Fognini ha regalato spettacolo sul Campo Centrale di Wimbledon forzando Alcaraz alla vittoria in cinque set: all’uscita dal campo l’italiano è stato accompagnato con una bellissima standing ovation.

19.49 Intanto, con la giornata ancora da terminare, segnaliamo le vittorie di Luciano Darderi in cinque set contro Safiullin e di Bellucci in quattro contro l’inglese Crawford, ottenendo quindi due vittorie molto importanti per entrambi.

19.47 Altri pochi minuti e Arnaldi scenderà in campo per iniziare il riscaldamento.

19.43 Il match dell’azzurro è stato anticipato rispetto al programma visto il grande ritardo che c’è stato: molte partite sono andate per le lunghe rischiando di non riuscire a terminarle tutte.

19.40 Questo tra Arnaldi e l’olandese è il secondo incontro delle loro rispettive carriere con il primo e unico match che si è giocato il 23 novembre 2023, quando Van de Zandschulp battè l’azzurro in Coppa Davis.

19.37 Mentre sul Court 6 il match tra Li e Golubic continua, gli organizzatori di Wimbledon hanno spostato il match tra Arnaldi e Van de Zandschulp sul Court 12: azzurro in campo tra pochissimi minuti!

19.01 L’americana Li ci mette esattamente 39 minuti a vincere il primo set contro Golubic con il parziale di 6-3. Manca pochissimo all’ingresso in campo di Arnaldi!

18.09 Dopo ben 3 ore e 26 minuti, termina il match tra Gracheva e Sasnovich, con la seconda tennista che l’ha spuntata al tie break del terzo set portando a casa la partita con il risultato di 1-2 (6-4, 6-7, 6-7). Adesso, prima di vedere in campo finalmente il nostro Arnaldi, toccherà al match tra Li e Golubic che inizierà tra pochissimi minuti.

15.00 Aspettando l’inizio del match di Matteo Arnaldi, sul Court 6 è terminato il primo match del programma, con Tien che ha vinto il derby americano contro Basavareddy per 3-0 (7-6, 6-3, 6-2), ottenendo l’accesso al secondo turno del torneo di Wimbledon. Intanto, è già iniziato il secondo incontro, e terzultimo in attesa della sfida tra l’azzurro e Van de Zandschulp, con Sasnovich che è già avanti di un break contro Gracheva.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport, benvenuti nella Diretta Live testuale del match tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp, valido per il primo turno di Wimbledon, attesissimo torneo del Grande Slam su erba. L’italiano e l’olandese sono pronti a darsi battaglia a suon di colpi per cercare di ottenere il passaggio del turno, risultato che sarebbe davvero importante per entrambi, visti i momenti che stanno vivendo le loro rispettive carriere.

Arnaldi, dopo la stagione sulla terra che lo ha visto ad un buon livello, conquistando i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, con l’inizio della stagione sull’erba ha perso quello stato di forma che lo contraddistingue sulle altre superfici, con un infortunio al piede che lo ha costretto a non partecipare all’ATP 500 del Queen’s costringendolo al rientro solo adesso, a Wimbledon. Tuttavia, quello di Arnaldi nello Slam inglese non è il debutto stagionale sull’erba, visto che ha giocato e perso il primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda contro Jan-Lennard Struff che ha battuto l’italiano 2-0 (6-4, 6-4).

Per quanto riguarda la stagione di Van de Zandschulp, la situazione non è migliore rispetto a quella di Arnaldi: l’olandese, infatti, è sceso in classifica, arrivando alla posizione numero 92 del ranking. La stagione sulla terra non è stata perfetta, anzi, Van de Zandschulp ha vinto solo tre partite su nove disputate con nemmeno il percorso sull’erba che è iniziato nel migliore dei modi: dopo un lungo stop iniziato con l’uscita dal Roland Garros, avvenuta al primo turno del torneo transalpino contro Emilio Nava che ha vinto 3-0 (6-2, 7-5, 7-5), l’olandese ha disputato il primo turno dell’ATP 250 di Maiorca, uscendo addirittura al primo turno di qualificazione contro Nishesh Basavareddy che ha vinto 2-1 (6-4, 6-7, 7-5).

L’azzurro parte sicuramente favorito anche per la differenza in classifica, con Arnaldi che al momento si trova alla posizione numero 44 del ranking ATP: tuttavia, lo stato di forma dell’azzurro è un’incognita visto che solo adesso torna dal già citato infortunio che non gli ha permesso di partecipare all’ATP 500 del Queen’s. C’è da dire che Arnaldi è ancora alla ricerca della prima vittoria in carriera sul prato londinese mentre Van de Zandschulp è riuscito a raggiungere anche il quarto turno del torneo di Wimbledon nel 2022.

Insomma, la partita è tutta da scoprire con molti temi che ci accompagneranno per tutta l’attesa del pre-match, il quale sarà disputato come quarto e ultimo incontro sul Court 6, con il programma che inizierà alle 12:00 (fuso orario italiano). I primi a scendere in campo saranno Learner Tien e Basavareddy per un derby tutto americano. Successivamente toccherà a ben due match di femminile con Varvara Gracheva che affronterà Aliaksandra Sasnovich, mentre Ann Li se la vedrà con Viktorija Golubic. Arnaldi e Van de Zandschulp giocheranno solo dopo il match tra l’americana e la svizzera: ovviamente, l’intero incontro tra l’olandese e il nostro azzurro sarà seguibile qui, su OA Sport grazie alla Diretta Live testuale che vi proponiamo: non ci resta che augurare a tutti voi buon divertimento e buon tennis!