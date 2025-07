LIVE Alcaraz-Rublev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: russo poco considerato, ma potrebbe stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale di Wimbledon 2025 tra Carlos ALCARAZ e Andrey RUBLEV, ci si gioca il quarto Slot dei quarti di finale del terzo Slam della stagione.

Si inizia quindi a fare sul serio nello Slam più prestigioso e ambito da tutti i giocatori. Il n.2 del mondo e due volte campione uscente di questo torneo si trova ad affrontare la prima testa di serie nel suo cammino verso quello che sarebbe un leggendario tris ai Championships. Fin qui, non ha lesinato set persi: l’iberico ha infatti affrontato la miglior versione di Fabio Fognini all’esordio, che lo ha costretto al 5° set.

Il match contro Struff non è stato così tirato come quello contro il ligure, ma il tedesco è stato comunque abile a mettere in difficoltà il fresco bi-campione di Parigi. Quest’oggi c’è tuttavia ragione di credere che il tennis mono-corde e da fondocampo come quello del russo, ex campione di Montecarlo e quarto finalista a Wimbledon nel 2023, non possa dare più di tanto fastidio ad Alcaraz.

Precedenti 2-1 per lo spagnolo: OA Sport vi augura un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale di Wimbledon 2025 tra Carlos ALCARAZ e Andrey RUBLEV, si gioca come 3° match dalle 14:30 dopo Kartal-Pavlyuchenkova e Sabalenka-Mertens! Vi aspettiamo!