L’Italia si inchina alla Svizzere nella Euro Beach Soccer League femminile: rigori fatali

L’Italia ha perso contro la Svizzera nelle qualificazione alla Superfinale della Euro Beach Soccer League femminile (nei fatti gli Europei di calcio su sabbia), cedendo ai calci di rigori per 7-6 dopo aver pareggiato per 3-3 l’incontro andato in scena sul lungomare di Castellammare di Stabia.

Dopo il successo ottenuto ieri contro l’Olanda (3-2), le azzurre sono incappate in un doloroso ko e ora stazionano al secondo posto nel gruppo A con 3 punti, alle spalle del Portogallo (6) e davanti alle elvetiche (1). Domenica 27 luglio (ore 19.15) la nostra Nazionale tornerà in campo nella località campana per fronteggiare proprio le lusitane nell’ultimo incrocio di questo raggruppamento.

L’Italia era partita a razzo, issandosi sul 2-0 con le reti di Carmela Ciccarelli e Maria Fabiana Vecchione quando mancavano un paio di minuti al termine della prima frazione. Allo scadere Flury ha accorciato le distanze (2-1) ed è stata proprio lei a pareggiare sul 2-2 a 5’19” dalla conclusione del terzo tempo. Si è andati ai supplementari, dove Raselli ha portato in vantaggio le rossocrociate, ma la portiera Martina Galloni si è inventata la magia che ha permesso di trascinare la contesa ai calci di rigore, dove Williams si è rivelata decisiva al termine di una serie infinita (7-6, per un complessivo 10-9).