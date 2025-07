L’Italia raggiunge gli USA: è la nazione più vincente della storia della Nations League femminile!

L’Italia ha conquistato la Nations League di volley femminile per la terza volta nella storia: dopo i trionfi di Ankara nel 2022 e di Bangkok nel 2024, le azzurre hanno dettato legge anche a Lodz (Polonia) al termine di un’autentica cavalcata. Le Campionesse Olimpiche hanno alzato al cielo il prestigioso trofeo da imbattute: dopo le dodici affermazioni nella fase preliminare, le ragazze del CT Julio Velasco hanno regolato USA, Polonia e Brasile nella Final Eight disputata alla Atlas Arena.

Nel 2022 era stato il gruppo guidato da Davide Mazzanti a imporsi, ma poi all’interno di quella squadra si è rotto qualcosa e il successivo anno e mezzo è stato molto complicato. A quel punto è salito in cattedra il Guru e l’Italia ha vinto due Nations League intervallate dalla medaglia d’oro conquistata ai Giochi di Parigi 2024: la capitana Anna Danesi affiancata al centro da Sarah Fahr, gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, la schiacciatrice Myriam Sylla e il libero Monica De Gennaro sono le grandi protagoniste.

Grazie alla festa odierna, l’Italia ha raggiunto gli USA in testa all’albo d’oro della competizione: il Bel Paese è la Nazione più vincente della storia nella Nations League di volley femminile. Gli Stati Uniti esultarono nelle prime tre edizioni: 2018 e 2019 a Nanchino e 2021 a Rimini, battendo in finale la Turchia e il Brasile in due occasioni. Va ricordato che nel 2020 non si giocò a causa della pandemia, mentre nel 2023 fu la Turchia a gioire in quel di Arlington regolando la Cina nell’atto conclusivo. L’Italia ha invece battuto il Brasile tre anni fa e stasera, mentre la scorsa estate fu il Giappone a capitolare.

La competizione è l’erede del Grand Prix nato nel 1993 e che l’Italia non ha mai vinto, perdendo tre finali sempre contro il Brasile (2004 a Reggio Calabria, 2005 a Sendai e 2017 a Nanchino, in occasione dell’ultima edizione). Il Grand Prix fu vinto dal Brasile per ben dodici volte, dagli USA in sei occasioni e dalla Russia tre volte.