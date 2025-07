L’Italia può sognare le Olimpiadi nel lacrosse? La bozza con la doppia chance di qualificazione

Il lacrosse sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: si tratterà di un grande ritorno ai Giochi, visto che questo sport era già stato presente nelle edizioni di St. Louis 1904 e Londra 1908, poi era stato dimostrativo in tre occasioni (1928, 1932 e 1948) e successivamente è sparito dal radar a cinque cerchi per ben ben otto decenni. Si tratta di una disciplina poi conosciuta alle nostre latitudini, fino a pochi anni fa l’Italia non aveva velleità internazionali ma nel giro di poche stagioni gli azzurri hanno compiuto un salto di qualità.

La nostra Nazionale si è issato di forza ai vertici e sabato pomeriggio ha affrontato Israele nella finale degli Europei maschili, perdendo di misura sui prati di Breslavia (Polonia). La rassegna continentale si è disputata con il format field (quello più tradizionale), mentre a Los Angeles si giocherà nel sixes (squadre composte da sei giocatori e non da dieci, campo più piccolo e tempo di gioco ridotto). Potrebbe anche essere un bene per l’Italia, che potrebbe sfruttare la velocità dei suoi elementi.

Il Bel Paese può sognare di qualificarsi alle Olimpiadi nel lacrosse? I criteri di ammissione ai Giochi verranno comunicati ufficialmente nei prossimi mesi per quanto concerne i vari sport, ma ci sono già alcune bozze. Per il momento l’unica certezza è che parteciperanno sei squadre e che gli USA sono ammessi in qualità di Paese ospitante. L’Italia dovrebbe avere disposizione la prima occasione il prossimo anno in occasione degli Europei sixes (date e sede ancora da definire).

Verosimilmente la vincitrice conquisterà il biglietto per i Giochi, mentre le altre formazioni avranno a disposizione un’altra chance, verosimilmente ai Mondiali 2027, che si disputeranno dunque nello stesso anno della rassegna iridata di field. In quell’occasione verranno assegnati gli ultimi pass a disposizione, ricordando che andranno rispettati i consueti criteri di rappresentanza continentale previsti alle Olimpiadi (in Africa, però, non ci sono realtà nel lacrosse e si dovrebbe procedere con una ricollocazione).

USA e Canada sono le realtà più forti al mondo, l’Australia è una Nazione quotata, Inghilterra e Israele sono i riferimenti in Europa insieme all’Italia. Un asterisco sui nativi d’America: gli Haudenosaunee riusciranno a essere al via dopo la richiesta presentata dai Governi di Canada e USA al CIO?