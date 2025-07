L’Italia liquida l’Estonia e firma il bis nelle qualificazioni alla Euro Beach Soccer League

L’Italia ha sconfitto l’Estonia per 5-2 nella prima fase di qualificazione alla Superfinal Euro Beach Soccer League (nei fatti gli Europei del calcio su sabbia). Dopo aver regolato la Danimarca per 5-1 nell’incontro d’apertura, gli azzurri si sono replicati contro i baltici di fronte al proprio pubblico di Castellammare di Stabia e si sono confermati al primo posto in classifica nel gruppo A della Divisione A.

La nostra Nazionale svetta in solitaria con 6 punti all’attivo, inseguita dalla Danimarca (3) e dalla Cechia (3), che sarà proprio l’avversaria degli azzurri nella partita conclusiva in programma domani sera (ore 20.30) nella località campana. L’Italia è passata in vantaggio a quattro minuti dal termine del primo tempo con la stoccata di Tommaso Fazzini, ma Raku ha pareggiato otto secondi dopo.

Luca Remedi ha siglato il 2-1 a un minuto dalla chiusura della frazione iniziale, poi ci ha pensato Alessandro Remedi ad allungare nella parte conclusiva del secondo periodo (3-1). Marmor ha accorciato le distanze una ventina di secondi più tardi (3-2), poi l’Italia è stata brava nel terzo tempo ed è andata a prendersi il successo con le stoccate di Josep Junior Gentilin e Francesco Fabio Sciacca.