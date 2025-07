L’Italia chiude il Mondiale senza medaglie. Gli spadisti si arrendono al Kazakistan ai quarti

L’Italia chiude il Mondiale di Tbilisi nello stesso modo in cui si era aperto. Un’ultima giornata senza medaglie per la spedizione azzurra, visto che dopo il ko agli ottavi delle sciabolatrici, è arrivato anche quello nei quarti di finale degli spadisti nella prova a squadre. Il quartetto italiano (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Matteo Galassi e Gianpaolo Buzzacchino) è stato sconfitto nei quarti di finale dal Kazakistan con il punteggio di 45-43.

Una sfida davvero molto equilibrata, visto che nessuna delle due squadre è riuscita mai ad allungare. Pareggio dopo tre assalti (15-15), poi anche dopo sette (34-34). Alimzhanov ha poi dato un 5-3 a Buzzacchino e nell’ultimo assalto si sono trovate in pedana Sharlaimov e Santarelli. Il kazako ha preso il largo sul 44-41, con l’azzurro che ha provato ad accorciare, ma con Sharlaimov che ha poi messo la stoccata numero quarantacinque.

In precedenza l’Italia aveva sconfitto negli ottavi di finale l’Olanda con il punteggio di 45-35, mentre ieri gli azzurri avevano sofferto tantissimo nei sedicesimi con la Svezia, vincendo solamente per 45-43.

L’Italia non potrà così vincere il medagliere. La spedizione azzurra si conclude con due ori (fioretto maschile e sciabola maschile a squadre) e quattro bronzi, ma anche con tantissime delusioni, soprattutto dalla spada dove addirittura non sono arrivate medaglie sia in campo femminile sia maschile.