Liberty Media completa ufficialmente l’acquisizione della MotoGP: si apre una nuova era

Adesso è ufficiale. Liberty Media è la nuova proprietaria di Dorna Sports, di cui possiede l’86% delle azioni dopo un pagamento di 4,3 miliardi di euro. L’operazione si è conclusa a poco più di una settimana dall’attesa autorizzazione della Commissione Europea, con la società americana che diventa a questo punto la nuova padrona del Motomondiale, del Mondiale Superbike e di altre categorie motociclistiche.

Liberty Media si è presa l’86% di Dorna, mentre il restante 14% è detenuto da Carmelo Ezpeleta, confermato nel ruolo di CEO con suo figlio Carlos sempre al comando della divisione sportiva. Enrique Aldama continuerà a ricoprire l’incarico di responsabile delle operazioni (Chief Operating & Financial Office), con Dan Rossomondo ancora a capo dell’area commerciale.

Entrano nel Consiglio di Amministrazione di Dorna Sports alcuni nuovi elementi di Liberty Media, nello specifico Chase Carey e Sean Bratches. Si tratta di una svolta epocale per il motorsport ed in particolare per il motociclismo, con la società statunitense che proverà a sviluppare anche questo prodotto dopo aver comprato i diritti del Mondiale di Formula Uno nel 2017.

Vedremo se Liberty Media riuscirà a portare la MotoGP al grande pubblico anche oltreoceano, come avvenuto con la F1, rivolgendo una particolare attenzione al mercato nordamericano e riportando magari nel calendario del Motomondiale una o più tappe statunitensi (fino al 2013 c’erano Laguna Seca e Indianapolis).