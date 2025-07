L’erba tradisce Errani/Paolini: brusco stop nella rincorsa al n.1 del ranking WTA di doppio

Si interrompe, nel tabellone di doppio femminile di Wimbledon 2025, il cammino delle azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini, accreditate della testa di serie numero 3, che cedono il passo alla taiwanese Hao-Ching Chan ed alla ceca Barbora Krejcikova, vittoriose con il netto score di 6-3 6-2, maturato in un’ora e nove minuti di gioco.

Nel primo set le azzurre partono anche bene, trovando il break ai vantaggi del secondo game e portandosi sul 2-0. La coppia italiana, però, subisce l’immediato controbreak, ed il successivo aggancio sul 2-2. Errani e Paolini tornano avanti sul 3-2, ma da quel momento Chan e Krejcikova salgono in cattedra ed infilano quattro game consecutivi, con break ai vantaggi del settimo game ed a trenta nel nono, per il 6-3 in 39 minuti.

Nella seconda frazione sono Chan e Krejcikova le prime ad allungare, grazie al break a trenta ottenuto nel quarto game, che le spedisce sul 3-1. Errani e Paolini cancellano due opportunità per il 5-1 alle avversarie e restano in scia sul 2-4, ma nell’ottavo game subiscono un altro break e così cala il sipario sul match sul 6-2 in mezz’ora di gioco.

Le statistiche sanciscono la supremazia di Chan e Krejcikova, che vincono 66 punti contro i 45 delle azzurre, facendo la differenza con la prima di servizio, con la quale vincono l’83% dei punti contro il 41% delle italiane. Errani e Paolini concedono ben 13 palle break e ne salvano soltanto 8, mentre strappano la battuta alle avversarie una sola volta nell’intero match.