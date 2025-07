Leonardo Fabbri torna sopra i 22 a Lignano Sabbiadoro, buon crono di Virginia Troiani

Leonardo Fabbri si è spinto oltre il muro dei 22 metri per la seconda volta in stagione: dopo la fiondata da 22.31 metri firmata qualche settimana fa a Lucca, il vice campione del mondo ha gettato il peso a 22.13 metri in occasione del Meeting Internazionale Sport & Solidarietà. Sulla pedana di Lignano Sabbiadoro (in provincia di Udine), il fuoriclasse toscano ha siglato l’acuto al secondo tentativo dopo un’apertura da 21.85 metri. Successivamente la serie è proseguita con un paio di nulli, un 21.44 e un 21.34.

A due settimane dalla vittoria agli Europei a squadre e dopo la trasferta di Diamond League a Eugene (21.71 metri), l’azzurro è tornato a ruggire quando mancano un paio di mesi ai Mondiali di Tokyo. Il fiorentino, che occupa il secondo posto nelle liste mondiali stagionali, ha avuto la meglio su Zane Weir (20.98) e Nick Ponzio (20.44).

Virginia Troiani ha chiuso al secondo posto sui 400 metri con il tempo di 51.98 alle spalle della statunitense Paris Peoples (51.55), mentre la sua gemella Serena ha chiuso al quinto posto sugli 800 metri in 2:01.59 (personale migliorato di quasi un secondo) nella gara vinta dall’australiana Bendere Oboya (2:00.04). Sul giro di pista al maschile, invece, Vladimir Aceti ha corso in 46.29 e Riccardo Meli si è espresso in 46.62 nella serie vinta dal sudafricano Gardeo Isaacs (45.56).

Ossama El Kabbouri secondo sui 1500 metri (3:36.67) alle spalle del britannico Henry McLuckie (3:35.42), Veronica Besana terza sui 100 ostacoli (13.21) vinti dalla statunitense Rayniah Jones (12.93). Il botswano Victor Ntweng ha prevalso sui 400 ostacoli (49.42) davanti a Michele Bertoldo (50.60), mentre il sudafricano Abduraqhman Karriern ha avuto la meglio sui 100 metri in 10.17 (0,2 m/s di vento contrario) dove si è esibito anche il sudafricano Wayde van Niekerk, primatista mondiale dei 400 metri (10.26).