Leonardo Fabbri solidissimo oltre i 22 metri: bella spallata a Firenze, prosegue il cammino mondiale

Leonardo Fabbri ha gettato il peso oltre la fettuccia dei 22 metri per la terza volta in stagione, dimostrando uno stato di forma in crescendo quando mancano poco meno di due mesi ai Mondiali, previsti a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il Campione d’Europa ha spedito l’attrezzo a 22.08 metri in occasione del sesto ultimo tentativo del Pegaso Meeting, evento andato in scena nella sua Firenze.

Il vice campione del mondo si è reso protagonista di una serie solita sopra la soglia dei 21 metri (21.25, 21.46, 21.59, 21.19, nullo) prima di piazzare la bordata che impreziosisce la serata e che lo può soddisfare. Il 28enne, capace di imporsi davanti a Zane Weir (21.29) e al messicano Uziel Munoz (20.67) in questa tappa del Challenger Tour, ha siglato la terza misura in questa annata agonistica dopo il 22.31 di Lucca e il 22.13 di Lignano a Sabbiadoro.

Il primatista italiano (22.98 la scorsa estate) e detentore della Diamond League ha infilato un altro successo dopo l’affermazione di quattro giorni fa a Madrid con 21.99, nella capitale spagnola dove a fine giugno ha dettato legge nell’ambito degli Europei a squadre. Nella serata in terra toscana vanno annotati il 56.06 di Daisy Osakue nel lancio del disco, il salto di Elena Vallortigara a 1.81 metri, il 47.05 di Brayan Lopez sui 400 metri. Gaia Sabbatini si è imposta sugli 800 metri in un confortante 2:01.04.