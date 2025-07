Leonardo Fabbri perde il mondiale stagionale: Kovacs scatenato in Diamond League, 5 big sopra i 22

La gara di getto del peso andata in scena a Eugene (USA), sede della nona tappa della Diamond League, si è rivelata di elevatissima caratura tecnica e purtroppo il nostro Leonardo Fabbri non è riuscito a inserirsi nelle posizioni di vertice. Il Campione d’Europa e argento iridato in carica, reduce dalla vittoria agli Europei a squadre e forte della miglior prestazione mondiale stagionale (22.31 metri a Lucca), ha concluso al settimo posto con la misura di 21.71.

Quote non elevatissime per il fuoriclasse toscano, che ha probabilmente pagato la trasferta intercontinentale dopo la festa di Madrid. L’azzurro ha aperto la serie con un nullo, poi ha centrato il miglior lancio della serata, seguito da un 20.77, un nullo un 20.93. Il nostro portacolori ha assistito da lontano a cinque big che sono volati oltre la soglia d’eccellenza dei 22 metri, lanciando un chiaro messaggio in vista dei Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre e dove anche l’allievo di Paolo Dal Soglio vorrà essere protagonista.

Il formidabile padrone di casa Joe Kovacs ha spedito il peso a 22.48 metri dopo un ancillare 22.35 e ha così soffiato la world lead a Leonardo Fabbri. Seconda piazza per l’altro statunitense Roger Steen con un rilevante 22.11 in chiusura di serata, utile per battere di un soffio il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi (22.10) e l’americano Adrian Piperi (22.09), mentre il giamaicano Rajindra Campbell ha terminato in quinta piazza (22.04).