Laura Dahlmeier è morta. Travolta da una frana in Pakistan, scompare a 31 anni una delle atlete più forti di tutti i tempi

Laura Dahlmeier è morta. La conferma definitiva di una tragica notizia ormai data per altamente probabile è arrivata solo nel momento in cui i soccorritori sono stati in grado di raggiungere il luogo in cui l’ex biathleta tedesca era stata travolta da una caduta di massi nella giornata di lunedì 28 luglio.

L’incidente si è verificato in Pakistan, sulla catena montuosa del Karakorum, dove la bavarese stava praticando ascensione in stile alpino, alla quale si era dedicata dopo il precoce ritiro dall’attività agonistica, avvenuto nel 2019 a neppure 26 anni.

Attorno alle ore 12:00 locali, la teutonica è stata colpita da una frana sul Laila Peak, all’altitudine di 5.700 metri. Il pericolo di caduta massi è rimasto alto e non è stato possibile raggiungerla. Un elicottero ha sorvolato la zona dell’incidente, senza riscontrare alcun segno di vita.

Una volta giunti sul luogo della disgrazia, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dahlmeier era nella regione da giugno. Il Laila Peak era la seconda cima da scalare nel suo programma. Aveva già completato l’ascesa della Grande Torre Trango lo scorso 8 luglio.

Dahlmeier, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 22 agosto, è una delle figure più prominenti nella storia del biathlon. Pur avendo avuto un’attività agonistica molto breve, è stata capace di conquistare tutti gli allori possibili. Quattro medaglie d’oro individuali ai Mondiali tra il 2016 e il 2017, la Coppa del Mondo assoluta nell’inverno 2016-17 e due ori olimpici individuali a PyeongChang 2018.

Solo sette donne nella storia del biathlon sono state capaci di vincere tutto e, in tal senso, solo Magdalena Neuner era stata più precoce di lei. Precocità riscontrata anche nel ritiro. Laura nel marzo 2019 aveva deciso di dire basta, affermando di non essere più motivata e di desiderare una “vita normale” al di fuori dello sport professionistico. L’ascensione alpina era da sempre una delle sue passioni.