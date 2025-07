L’analisi di Puppo: “La risposta di Sinner è la migliore a Wimbledon. Ho notato un aspetto tecnico dopo lo stop di 3 mesi”

Si entra sempre più nel vivo per quanto riguarda il torneo di Wimbledon 2025. Il torneo del Grande Slam che si gioca sull’erba londinese è pronto per vivere gli ottavi di finale, con gli italiani che hanno saputo portare 3 tennisti nei migliori 16. Si è parlato di questo e molto altro nel corso della puntata odierna di Tennismania – Speciale Wimbledon in onda sul canale Youtube di OA Sport.

Dario Puppo ha iniziato il racconto dalla prestazione degli italiani: “Una impresa memorabile portare tre portacolori agli ottavi. Un vero e proprio unicum, come il Roland Garros 2021. Un traguardo notevole al quale arriviamo in maniera e con percorsi diversi. Sinner e Cobolli hanno vinto facilmente i rispettivi match, mentre Sonego ha vissuto e vinto una maratona con Nakashima. Abbiamo però rimpianti perché sono convinto che potessero arrivare anche altri italiani a questo punto. Anche nel tabellone femminile peccato per Cocciaretto sconfitta da Bencic”.

Jannik Sinner arriva di nuovo agli ottavi, ma facendolo come un vero e proprio schiacciasassi: “Bisogna tornare a quanto fatto da Federer nel 2004 che cedette 19 game e concesse solo 4 palle break. Oppure Sampras nel 1997 che in tutto il torneo perse solo 2 volte il servizio. Oppure Djokovic nelle sue edizioni migliori. Sinner è assieme a questi nomi a Wimbledon. Non ha mai perso il servizio nei primi 3 turni e ha ceduto appena 17 giochi”.

L’altoatesino ha superato senza patemi lo spagnolo Martinez: “Sicuramente una partita non allenante. Altre volte avrebbe preso un campo dopo il match per provare qualcosa che non aveva allenato abbastanza, invece ieri è andato a vedere Sonego. Sicuramente ha detto che deve migliorare al servizio, ma possiamo dire che la sua risposta è la migliore del torneo. Ora avrà Dimitrov, il primo vero rivale sul suo cammino. Una cosa che ho notato? Dopo i 3 mesi di stop sta usando poco le variazioni”.

Oggi torna in campo Alcaraz nei quarti di finale. Lo spagnolo ha superato in 4 set Struff nel turno precedente: “Devo dire che guardando il match mi è parso di vedere Vagnozzi sugli spalti. Sinner evidentemente si è reso conto che quando la partita prende una piega particolare, deve avere nel proprio bagaglio giocate diverse e importanti”.

Ultima battuta sui match odierni: “Norrie-Jarry occasione importante per entrambi. Fritz è favorito su Thompson, mentre Khachanov-Majchrzak è un match davvero interessante. Alcaraz-Rublev? Il russo sta tornando ma lo spagnolo è favorito”.