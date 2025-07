Lamborghini svela la nuova Temerario GT3

A pochi giorni dalla prima storica affermazione alla 24 Ore di Spa, Lamborghini ha presentato al Goodwood Festival of Speed la Temerario GT3. Il veicolo, al debutto nel 2026, si appresta per prendere il posto dell’Huracan GT3 EVO2, presente globalmente in tutti i campionati in cui sono ammesse le auto GT3.

Il cuore della Temerario GT3 è il V8 biturbo 4.0 litri derivato dal modello stradale, privo del sistema ibrido e dotato di un nuovo sistema di sovralimentazione per rispettare le normative GT3. La potenza, limitata a circa 550 CV in base al Balance of Performance, è erogata da un’unità completamente ricalibrata. Il motore presenta soluzioni da competizione già nella versione stradale come l’albero motore piatto, che migliora la fluidodinamica e garantisce un sound distintivo. Le bielle in titanio riducono le masse rotanti, migliorando la leggerezza e la resistenza del motore.

La Temerario GT3 presenta passo più lungo e carreggiate allargate rispetto alla generazione precedente, migliorando la stabilità in curva. Le sospensioni, fornite da KW, sono regolabili su sei vie e condividono il know-how con il progetto SC63 LMDh. I punti di attacco delle sospensioni sono semplificati con piastre di montaggio al posto di inserti in carbonio. Il sistema è stato pensato per interventi rapidi ai box, mentre i cerchi da 18 pollici sono forniti da Ronal AG. Lo sterzo è un’unità idraulica customizzata, pensata per adattarsi ai diversi fornitori di pneumatici nei vari campionati.

Il software di gestione del veicolo è stato sviluppato internamente da Lamborghini, mentre il volante, progettato su specifiche Lamborghini, incorpora feedback diretti dei piloti ufficiali e clienti. La strumentazione include un nuovo data logger e interfacce grafiche aggiornate.

La carrozzeria è interamente in fibra di carbonio per ridurre al minimo il peso a vuoto. Progettata in collaborazione tra il team aerodinamico di Squadra Corse e il Lamborghini Centro Stile, mantiene il design distintivo del modello di serie adattandolo alle esigenze di raffreddamento del motore e dei freni, con l’obiettivo di ottimizzare deportanza e resistenza aerodinamica. Ogni componente della carrozzeria è stato progettato per un montaggio e smontaggio rapidi, fondamentale durante i weekend di gara.

Il telaio in alluminio spaceframe, derivato dal modello stradale Temerario, è stato alleggerito e semplificato per l’uso in pista. Le modifiche più importanti includono subframe anteriore e posteriore facilmente smontabili, per agevolare le operazioni ai box. Il subframe posteriore, sviluppato appositamente da Squadra Corse, accoglie i componenti del motore e del nuovo cambio trasversale, sono stati eliminati tutti i supporti destinati all’unità ibrida presenti per il modello stradale.

Stephan Winkelmann, Chairman & CEO di Automobili Lamborghini, ha commentato in una nota: “La Temerario GT3 rappresenta il primo derivato da competizione del progetto Temerario, e sottolinea ulteriormente il nostro impegno nel motorsport come strumento fondamentale per promuovere il nostro brand. Dopo i successi sportivi e commerciali del progetto Huracán GT3, con 96 titoli conquistati e oltre 200 esemplari venduti, fin dall’inizio abbiamo immaginato delle varianti da corsa anche per la Temerario. La GT3 segnerà un nuovo punto di riferimento nelle competizioni GT, così come la Temerario stradale lo ha fatto nel proprio segmento stradale”.

Il debutto è previsto nel 2026 in occasione della 12 Ore di Sebring, secondo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship che vivremo a marzo. Lamborghini garantirà supporto tecnico ai team clienti che continueranno a correre con la Huracán GT3 durante la fase di transizione.