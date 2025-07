L’allenatore di Kelly Doualla: “Difficile portare avanti velocità e salto in lungo. I Mondiali senior non le farebbero bene”

Kelly Doualla continua a bruciare le tappe e, nonostante uno stop di due mesi per infortunio tra febbraio e aprile, ha cominciato alla grande la stagione all’aperto tirando fuori un sensazionale 11.36 sui 100 in condizioni meteo sfavorevoli ai Campionati Italiani U18 di Rieti ed esprimendosi su buoni livelli anche nel salto in lungo con un ottimo 6.42 a Brescia.

“Le ultime ecografie ci dicono che la cicatrice è ormai inesistente e perfetta. Faremo ancora degli esami tra qualche settimana per verificare la completa guarigione. Possiamo dire che nella nostra tabella di marcia era previsto che la prima gara con un tempo interessante sarebbe dovuta essere proprio quella di Rieti. Lei si è fatta male ad inizio febbraio: la diagnosi era due mesi di stop ed effettivamente è tornata in pista ai primi di aprile, subito prima di andare in raduno a Formia con la Nazionale giovanile. Abbiamo avuto pazienza, non ci interessava che Kelly andasse forte subito“, racconta l’allenatore della sprinter lombarda.

“Abbiamo lavorato in questi due mesi e mezzo con molta calma e l’obiettivo era quello di fare una bella gara a Rieti. La batteria ha fatto presagire quello che sarebbe potuto succedere al pomeriggio, perché ha fatto un 11.68 mollando completamente negli ultimi 20 metri per preservarsi e non rischiare nulla. Siamo arrivati al momento giusto nelle condizioni giuste. Il vento contro c’era e si sentiva tutto, chi era lì a Rieti lo percepiva. Mezz’ora prima della gara sembravano addirittura almeno 6 m/s di vento contro. Le condizioni perfette della mattina, al pomeriggio si erano ribaltate completamente. Pensavamo quindi fosse una finale in cui il tempo non sarebbe contato, invece è andata proprio a fendere questo metro e mezzo di vento con tanta forza ma anche con una corsa piuttosto fluida. È stata proprio una sfida ad Eolo. Non potevo immaginare che riuscisse a correre un tempo così con quel vento contro, quindi molto positivo“, dichiara Walter Monti a Sprint Zone (visibile sul canale Youtube di OA Sport).

“Ai Campionati Societari di Brescia lei ha dovuto fare tre gare: 100, 4×100 e salto in lungo. Era una situazione che ci ha messo un pochino d’ansia, ma erano doveri societari e siamo riusciti a gestire al meglio della situazione. Sono venuti fuori anche due ottimi risultati, nel salto in lungo veramente a sorpresa perché non abbiamo fatto praticamente nessun allenamento di salti in questi tre mesi. Zero. Da settembre 2024 avevamo abbandonato completamente il lungo. Due allenamenti di salto in lungo, uno prima dei CDS Allievi ed uno prima dei CDS Assoluti“, aggiunge il tecnico della 15enne.

Sui margini di miglioramento di Doualla: “Allenata, Kelly potrebbe sicuramente fare dei grandi salti. Ce ne siamo resi conto subito. È ovvio che rispetto alla corsa, che le viene molto più naturale e dove si sente nel suo terreno di caccia, il salto in lungo è una specialità che va preparata tecnicamente in maniera più attenta. È difficile in questo momento portare avanti la preparazione di entrambe le specialità, soprattutto perché stiamo facendo un lavoro tecnico sulla sua corsa ed io non mi ritengo ancora pienamente soddisfatto. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa. In questo periodo pre-EYOF lavoreremo soprattutto su due aspetti. In partenza è fulminea nell’uscita dal blocco, ma tende ancora ad alzarsi troppo presto col busto. Poi una fase lanciata che può ancora migliorare“.

Sui prossimi appuntamenti in calendario: “Dopo gli EYOF, se dovesse arrivare la convocazione per gli Europei Under 20 siamo pronti per quell’evento. Con i tempi che ha fatto, potrebbe rientrare assolutamente in questa manifestazione a Tampere. I Mondiali assoluti? Non ci pensiamo neanche. Stiamo parlando di Tokyo, dall’altra parte del mondo e con gli atleti più forti al mondo, soprattutto in un periodo scolastico. Per una ragazza di 15 anni vorrebbe dire cambiare completamente dimensione. Non penso potrebbe fare bene alla crescita di Kelly questa esperienza“.

