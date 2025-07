Lacrosse, l’Italia vola ai quarti agli Europei ed è ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2027

L’Italia chiude da imbattuta il Gruppo D agli Europei 2025 di lacrosse: a Wroclaw, in Polonia, gli azzurri sconfiggono la Slovacchia con il punteggio di 19-6, al termine di un incontro dominato sin dall’inizio, ed approdano direttamente ai quarti di finale, in programma mercoledì 16 luglio alle ore 16.30, contro la vincente del play-in tra Cechia e Galles, che si giocherà domani, martedì 15 luglio, alle ore 19.00.

La Nazionale italiana, inoltre, si porta ad un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2027, che si disputeranno in Giappone: la manifestazione continentale mette in palio 7 posti, dunque gli azzurri, essendo già ai quarti, sono ad una sola vittoria dalla conquista del pass per la rassegna iridata.

L’Italia domina il match odierno, chiuso già nel primo quarto, con gli azzurri che in meno di 13′ si portano subito sul 6-0 con le doppiette dei Piatelli (Brian Cristopher e John Camillo) e le reti di Zulian e Venuto. La Slovacchia si sblocca e marca il 6-1, poi in avvio della seconda frazione accorcia ancora sul 6-2, ma l’Italia replica ancora con i gol di Zulian e Venuto, che ristabiliscono il +6. Gli slovacchi tornano poi a -5 sull’8-3, con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo l’Italia apre con un altro parziale devastante di 6-0, con due reti di Brian Cristopher Piatelli ed i gol di John Camillo Piatelli, Bell, Venuto e Zulian, che taglia le gambe agli avversari sullo score di 14-3. La Slovacchia trova il 14-4, ma il solito Brian Cristopher Piatelli firma il 15-4. Nell’ultimo quarto gli slovacchi tornano a -10, ma gli azzurri allungano ancora con la doppietta di John Camillo Piatelli ed il gol di Matteo Giovanni Corsi. La Slovacchia trova un’altra rete, ma nel finale Tiberiu Gabriel Sirbu griffa il gol del definitivo 19-6.