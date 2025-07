Lacrosse, l’Italia ci prova agli Europei. Girone insidioso, Inghilterra e Israele le big di riferimento

Gli Europei 2025 di lacrosse maschile si disputeranno a Breslavia (Polonia) dal 9 al 19 luglio: alla rassegna continentale parteciperanno 25 squadre, che sono state suddivise in cinque gironi da cinque compagini ciascuno. Le prime sette classificate staccheranno il biglietto per i prossimi Mondiali, previsti in Giappone nel 2027. Ricordiamo che inizia il ciclo che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove questo sport farà il suo debutto a cinque cerchi con la specialità sixes.

L’Italia è stata inserita nel gruppo D insieme a Grecia, Slovacchia, Danimarca e Francia: si tratta di quattro avversarie competitive e di ottima caratura tecnica, ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola e provare a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale esordirà venerdì 11 luglio (ore 13.20) contro la Grecia, il giorno successivo (sabato 12 luglio, ore 10.00) scenderà in campo per sfidare la Francia, poi proseguirà il proprio cammino nella giornata di domenica 13 luglio (ore 18.10) incrociando la Danimarca e lunedì 14 luglio (ore 18.10) se la dovrà vedere contro la Slovacchia.

L’Inghilterra ha vinto le edizioni dal 2004 al 2016, è il riferimento continentale e se la dovrà vedere nel gruppo A con Bulgaria, Finlandia, Lettonia, Paesi Bassi. Attenzione a Israele, che partirà nel gruppo E con Portogallo, Norvegia, Svizzera, Scozia. Nel gruppo C i riferimenti sono Galles e Irlanda, che incroceranno Svezia, Croazia e Armenia. Nel gruppo B le big saranno Germania e Polonia, con Cechia, Spagna e Ucraina alle spalle.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI LACROSSE 2025

Ryan Bell

Alessandro Bonizzoni

Massimiliano Bonizzoni

Alessandro Brigada

Michelangelo Brusamarello

Matteo Corsi

Jake Gagliano

Riccardo Gennari

Michael Ippoliti

Luca Lietti

Goran Miloradovic

Giacomo Morandini

Michele Pancani

Steven Pelliccione

Brian Piatelli

John Piatelli

Lorenzo Serloreti

Tiberiu Gabriel Sirbu

Angelo Michael Venuto

Owen Vona