L’Italia ha incominciato con una vittoria la propria avventura agli Europei 2025 di lacrosse maschile (specialità field, non il sixes con cui questo sport sarà protagonista alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). La nostra Nazionale, testa di serie a Breslavia (Polonia) in virtù del nono posto ai Mondiali 2023 (terza miglior squadra del Vecchio Continente alle spalle di Inghilterra e Israele), ha sconfitto la non temibilissima Grecia con il punteggio di 14-8.

Gli azzurri hanno messo le cose in chiaro nel primo tempo (4-2) e hanno poi perentoriamente allungato nel cuore dell’incontro, firmando due parziali di rilievo (3-0 e 6-3) con cui hanno fiaccato la resistenza degli ellenici. Gli avversari sono stati più abili nell’ultimo quarto, a risultato ormai acquisito, recuperando un paio di marcature (3-1) e rendendo così il passivo meno pesante.

L’Italia ha firmato un micidiale uno-due con Brian Christopher Piatelli e John Camillo Piatelli nei primi 87 secondi, ma la Grecia è riuscita a pareggiare con Caldroney e Tsakos. Lo strappo è arrivato a cavallo di primo e secondo tempo: altre due reti di John Camillo Piatelli, due marcature di Tiberiu Gabriel Sirbu e la stoccata di Brian Christopher Piatelli sono valse il 7-2 dopo trenta minuti. Gli azzurri si sono scatenati anche nel terzo parziale con le segnature in serie di Matteo Giovanni Corsi, Luca Lietti, John Camillo Piatelli e Sirbu per uno schiacciante 11-3. Nel finale sono andati a segno anche Ryan Richard Bell ed Angelo Michael Venuto, prima dell’ultima gioia di Sirbu valsa il 14-6, a cui è seguita la doppietta di Tsakos, che non ha cambiato il discorso.

John Camillo Piatelli ha chiuso con quattro sigilli, quattro anche per Tiberiu Gabriel Sirbu, due marcature per Brian Christopher Piatelli. L’Italia svetta in testa al Gruppo D insieme a Francia e Slovacchia, mentre Grecia e Danimarca sono a secco. Passano alla fase ad eliminazione diretta le prime due classificate dei cinque raggruppamenti e le due migliori terze. Gli azzurri torneranno in campo sabato 12 luglio (ore 10.00) per affrontare la Francia.