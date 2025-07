Lacrosse, i convocati dell’Italia per gli Europei: incomincia il ciclo olimpico

L’Italia parteciperà agli Europei di lacrosse maschile che si disputeranno a Breslavia (Polonia) dal 9 al 15 luglio. La nostra Nazionale inizierà il quadriennio che culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dove questo sport farà il proprio debutto a cinque cerchi con la specialità sixes.

Gli azzurri esordiranno venerdì 11 luglio (ore 13.20) contro la Grecia, il giorno successivo (sabato 12 luglio, ore 10.00) scenderanno in campo per sfidare la Francia, domenica 13 luglio (ore 18.10) incroceranno la Danimarca e lunedì 14 luglio (ore 18.10) se la dovranno vedere contro la Slovacchia. Le prime sette classificate si qualificheranno ai Mondiali 2027, previsti in Giappone. Di seguito i convocati dell’Italia per gli Europei 2025 di lacrosse.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI LACROSSE 2025

Ryan Bell

Alessandro Bonizzoni

Massimiliano Bonizzoni

Alessandro Brigada

Michelangelo Brusamarello

Matteo Corsi

Jake Gagliano

Riccardo Gennari

Michael Ippoliti

Luca Lietti

Goran Miloradovic

Giacomo Morandini

Michele Pancani

Steven Pelliccione

Brian Piatelli

John Piatelli

Lorenzo Serloreti

Tiberiu Gabriel Sirbu

Angelo Michael Venuto

Owen Vona