La rinascita di Elisabetta Cocciaretto: un nuovo inizio e problemi fisici finalmente alle spalle

Elisabetta Cocciaretto non fallisce la prova del nove, liquida 6-0 6-4, in un’ora e dieci minuti, la statunitense Katie Volynets, numero 98 WTA, e approda ai sedicesimi del torneo di Wimbledon, turno in cui affronterà la svizzera Belinda Bencic. L’erba inglese sta certificando la definitiva rinascita di una giocatrice che ha superato un periodo molto difficile e può, sostenuta dall’ottima condizione fisica e dalle ritrovate motivazioni, guardare ad un nuovo inizio.

Il netto successo odierno rappresenta l’importante conferma di un’eccellente solidità mentale da parte di un’atleta che non si è lasciata andare a facili forme di euforia dopo il netto successo dell’esordio contro Jessica Pegula, testa di serie numero 3, e ha affrontato l’impegno con la giusta concentrazione, forte dell’atteggiamento di chi entra in campo per imporre il proprio gioco.

La marchigiana ha già ritrovato la Top 100 della classifica, al momento sarebbe numero 98 del ranking WTA, e non pare avere alcuna voglia di rallentare l’andatura. Belinda Bencic, numero 35 della classifica, è certamente un’avversaria impegnativa, l’azzurra però sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a giocarsela e provare a continuare la sua corsa.

Negli ultimi diciotto mesi Elisabetta Cocciaretto ha dovuto affrontare serie problematiche di salute che hanno complicato notevolmente il suo cammino. Ad ottobre 2023 il ricovero ospedaliero in Cina per un’infezione batterica causata dal cibo o da qualche bevanda. Una polmonite l’ha costretta al ritiro prima del torneo di Wimbledon 2024. Il conseguente ricovero in ospedale e i relativi strascichi l’hanno debilitata a tal punto da rendere difficile camminare o alzarsi dal letto. Il rientro in campo, nel primo turno del singolare del torneo a cinque cerchi, è coinciso con la sconfitta contro la russa Diana Shnaider.

Il lungo stop è stato ulteriormente acuito dai problemi alla schiena di fine 2024 e da un inizio 2025 assolutamente non semplice. Un’infiammazione all’epitroclea, una distorsione alla caviglia, nuovi problemi alla schiena, e diversi altri problemi muscolari hanno reso il percorso irto di ostacoli. Elisabetta però non si è mai arresa, ha continuato a lavorare, ha saputo guardare dentro di sé per trovare le energie necessarie a ripartire e riuscire ad esprimere, finalmente con la giusta costanza, il suo miglior tennis.