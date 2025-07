La prima volta di Filippo Pelati! Bronzo a 18 anni nel libero dei Mondiali di nuoto artistico

Una prima volta d’autore. Filippo Pelati ha conquistato la medaglia di bronzo nei Mondiali 2025 di nuoto artistico a Singapore. Il 18enne tricolore, all’esordio in una competizione di questo livello, è riuscito a dominare la tensione e a cogliere un risultato significativo nella sua giovanissima carriera. Nella World Aquatics Championships Arena l’azzurro ha convinto nel suo libero del solo maschile, portando a termine una routine pregevole.

Dopo aver terminato in sesta posizione il solo tecnico in questa rassegna iridata, Pelati andava in cerca di sensazioni diverse nella piscina asiatica e così ha fatto. Il ragazzo nativo di Lagosanto (40 chilometri da Ferrara), allenato da Beatrice Casalini per Fiamme Oro e Uisp Bologna e dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo per la Nazionale, ha rappresentato il tema “Il diavolo”.

Accompagnato dalle note de “L’Uccello di fuoco” di Igor Stravinskij, Filippo ha messo in mostra un libero in cui il diavolo prende forma: potere oscuro, fascino irresistibile e lotta interiore. L’atleta ha voluto incarnare la tensione tra distruzione e trasformazione. Un esercizio ad alto grado di difficoltà (51.9000) premiato dai giudici, con cui ha totalizzato 213.9850 punti (98.6000 nell’impressione artistica e 115.3850 nell’esecuzione).

Un battesimo del fuoco per il nostro portacolori, valso un bronzo di grande valore alle spalle del russo Aleksandr Maltsev (229.5613) e del cinese Guo Muye (220.1926). Pelati si è tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle, tra gli altri, il britannico Ranjuo Tomblin (4° con 210.9125), tra i favoriti della vigilia.