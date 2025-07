La pioggia interrompe le partite a Wimbledon: i punteggi di Cobolli e Cocciaretto prima della sospensione

Un clima molto più inglese. Era stato un po’ strano prendere atto nei primi giorni a Wimbledon di temperature più vicine alle abitudini italiane, piuttosto che a quelle britanniche. Caldo e umidità a farla da padroni, coi primattori in campo a fare fatica nella respirazione.

Dato dell’umidità che sarà aumentato in queste ore, visto che oggi è stata però la pioggia a farsi viva sui campi dell’All England Club, a fronte di un abbassamento delle temperature considerevole rispetto a quanto descritto precedentemente. Pertanto, è scattata l’inevitabile interruzione del gioco e a doverne subire le conseguenze sono stati i match in cui sono impegnati Flavio Cobolli ed Elisabetta Cocciaretto.

Sul campo-12, Cobolli (n.24 del ranking) aveva iniziato piuttosto bene il suo incontro con il ceco Jakub Mensik (n.17 del mondo). Un primo parziale dominato, vinto sul 6-2, e un secondo iniziato col piglio giusto, avanti di un break (1-0). Lo stop è arrivato sul 15-30 del turno al servizio del romano e vedremo se Mensik saprà riordinare le idee.

Quello che vorrà fare Cocciaretto, opposta alla svizzera Belinda Bencic sul campo-18. La marchigiana ha perso il primo set 6-4 e vedremo se alla ripresa cambierà qualcosa. Di seguito i punteggi di tutte le partite interrotte per la pioggia:

MATCH INTERROTTI PER PIOGGIA A WIMBLEDON

TABELLONE FEMMINILE

B. Bencic vs E. Cocciaretto 6-4

D. Kastakina vs L. Samsonova 2-6 0-2

J. Bouzas Maneiro vs D. Yastremska 6-1 0-3

C. Tauson vs E. Rybakina 4-4

TABELLONE MASCHILE

F. Cobolli vs J. Mensik 6-2 1-0