La Juventus cede di misura al Real Madrid e saluta il Mondiale per Club

La Juventus è stata sconfitta dal Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club e così l’Italia ha perso entrambe le proprie rappresentanti al primo turno della fase a eliminazione diretta della competizione FIFA in corso di svolgimento negli USA: dopo il ko dell’Inter per mano del Fluminense, i bianconeri si sono dovuti arrendere al cospetto della formazione spagnola per 1-0, ora attesa dal confronto con la vincente del confronto tra Borussia Dortmund e Monterrey.

Tudor si è affidato al 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali protetto da Kalulu, Rugani e Kelly; chiavi del centrocampo affidate a Locatelli e Thuram, con Cambiaso e Alberto Costa sugli esterni; Conceiçao e Yildiz alle spalle dell’unica punta Kolo Muani. Al settimo minuto Yildiz e Kolo Muani scambiano molto molto sulla trequarti difensiva, ripartono, il turco serve il francese in profondità, ma solo davanti a Courtois calcia sopra la traversa.

I ritmi non sono altissimi, poi al 30′ arriva la grande occasione per i blancos: Valverde serve Bellingham al centro, tiro potente ma Di Gregorio para con il piede. Il portiere è bravo ancora allo scadere su una bordata di Valverde dalla distanza. L’estremo difensore è bravissimo anche su Bellingham in avvio di ripresa, ma al 54′ non può nulla: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la sfera giunge ad Alexander Arnold che crossa in mezzo per Garcia, bravo a trovare la via del gol con un bel colpo di testa.

Allo scoccare dell’ora entrano Kostic e Gonzalez per Kelly e Conceiçao, poi al 68′ tocca a Mbappé tra le fila del Real Madrid. La Juventus si aggrappa alle parate di Di Gregorio (splendida quella su Arda Guler al 72′), nel finale entrano anche McKennie e Gatti per Locatelli e Rugani, ma la Juventus non ha la forza per costruire una nitida occasione e il Real Madrid vince di misura.