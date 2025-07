La finale Sinner-Alcaraz a Wimbledon si vedrà in tv in chiaro? Orario e canale esatto

Domenica, 13 luglio, gli appassionati di tennis e di sport in generale si dovranno preparare a una sfida epocale: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon. Nel tempio del tennis si replicherà l’atto conclusivo di Parigi, che sul rosso francese aveva sorriso all’iberico, campione in carica sull’erba di Church Road. Alle ore 17.00 italiane sarà spettacolo.

Alcaraz arriva all’appuntamento, avendo elevato moltissimo il suo standard nel corso delle partite, impressionando soprattutto per la prestazione odierna contro un grande Taylor Fritz. Solidità e creatività nella prova del funambolo di Murcia, che punta al terzo titolo consecutivo a Londra e soprattutto vuole allungare la striscia di vittorie negli scontri diretti (8-4 in totale e 5-0 negli ultimi incontri disputati)

Sinner, da par suo, ha affrontato un percorso accidentato, visto quanto è accaduto contro Grigor Dimitrov, ma le vittorie contro Ben Shelton e soprattutto Novak Djokovic possono avergli dato molta fiducia, in vista di questa finale dove l’azzurro sogna di conquistare per la prima volta lo Slam britannico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di Wimbledon 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su TV8; in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213); in diretta streaming su tv8.it, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE WIMBLEDON 2025

Domenica 13 luglio – Finale Wimbledon 2025 (orario italiano)

Ore 17.00 Jannik Sinner (Italia)–Carlos Alcaraz (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

PROGRAMMA FINALE WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREEAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.