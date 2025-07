La Finale di Wimbledon sarà trasmessa gratis e in chiaro: canale tv, programma, orario

La finale del singolare maschile di Wimbledon 2025 sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su TV8. L’atto conclusivo del terzo Slam della stagione, in programma domenica 13 luglio alle ore 17.00 italiane, potrà essere seguito da tutti gli appassionati italiani senza dover pagare un abbonamento. I diritti dell’intero evento sono in possesso di Sky che ha mandato in onda a pagamento tutti gli incontri, ma per l’occasione ha deciso di offrire la partita che assegnerà il trofeo anche in chiaro.

Una decisione presa senza avere la certezza che ci sarà un italiano in campo (Jannik Sinner è atteso dalla semifinale contro il serbo Novak Djokovic, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Taylor Fritz) e senza obblighi di legge. Per i due precedenti Slam di questa stagione era stata Eurosport a mandare in chiaro sul Nove le finali con protagonista Jannik Sinner (vittorioso agli Australian Open contro il tedesco Alexander Zverev e sconfitto al Roland Garros da Alcaraz).

Sky ha comunicato la propria scelta attraverso un comunicato stampa: “Continuano le emozioni di Wimbledon in esclusiva su Sky e in streaming su NOW: la finale maschile del torneo sarà in diretta anche in chiaro su TV8. Sky rende disponibile a tutti gli appassionati e ai tifosi del grande tennis la sfida decisiva per il titolo del terzo slam dell’anno. Il tennis sta diventando sempre più popolare nel nostro paese, complice una batteria straordinaria di campioni e campionesse. Sky, che promuove e sostiene il tennis da molto tempo, ha da poco annunciato che i suoi abbonati potranno godersi l’erba di Wimbledon in esclusiva fino al 2030“.

Nel comunicato si legge ancora: “Sinner, Alcaraz, Fritz, Djokovic: saranno loro a contendersi la corona della 138esima edizione del “The Championships”, con il match conclusivo che sarà in diretta domenica 13 luglio dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Pre-partita dalle 16 con Sky Tennis Show affidato a Eleonora Cottarelli insieme ai talent e ai giornalisti di Sky Sport che accompagneranno verso la finale con le loro analisi e i collegamenti da Londra, con ampio post-partita e cerimonia di premiazione“.

CALENDARIO FINALE WIMBLEDON 2025

Domenica 13 luglio

Ore 17.00 Finale Wimbledon 2025

PROGRAMMA FINALE WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREEAMING

Diretta tv: TV8, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: tv8.it, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.