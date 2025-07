La favola di Venus Williams: torna a 45 anni e spazza via la semifinalista degli Internazionali d’Italia

La statunitense Venus Williams concede il bis: dopo il successo in doppio nel WTA 500 di Washington, nella scorsa notte è arrivata anche la vittoria in singolare, e se non è record assoluto poco importa, dato che il ritorno in campo della “Venere Nera” è stato assolutamente da applausi a 45 anni, grazie alle wild card ricevute per entrambi i tabelloni.

Se già l’impressione era stata positiva nella prima uscita in doppio, in coppia con la connazionale Hailey Baptiste, con la quale aveva battuto la canadese Eugénie Bouchard e la statunitense Clervie Ngounoue con lo score di 6-3 6-1, poche ore fa ha fatto ancora meglio, eliminando in singolare l’altra connazionale Peyton Stearns con il punteggio di 6-3 6-4.

Ora, però, l’asticella si alzerà: nella prossima notte italiana tornerà in campo in doppio nei quarti di finale, per sfidare la coppia numero 2 del tabellone, composta dalla cinese Zhang Shuai e dalla statunitense Taylor Townsend, mentre il giorno seguente sarà la volta degli ottavi in singolare, contro la polacca Magdalena Fręch, numero 5 del seeding.