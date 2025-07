La delusione di Francesco Bagnaia: “Vado piano e non riesco a essere competitivo”

Amarezza e delusione. Sono questi i sentimenti che albergano nell’animo di Francesco Bagnaia, al termine della Sprint Race del Sachsenring (Germania), undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Nel giorno dell’undicesima affermazione del compagno di squadra, Marc Marquez, nella gara del sabato, Pecco è letteralmente affondato con la sua Ducati GP25 in dodicesima posizione, finendo fuori dalla zona punti e dovendo mandar giù l’ennesimo boccone amaro di una stagione deludente.

“Purtroppo vado piano, non riesco a essere competitivo e sono molto deluso e dispiaciuto da questa giornata e dalla mia prestazione. Non riesco ad andare. Provo a far delle cose che la moto non mi permette ed è un po’ un problema. Ho guardato i dati di chiunque, sia delle FP2 che della qualifica che della Sprint. Purtroppo non riesco e dobbiamo capire perché. Non mi sento comodo, ho veramente pochissimo grip dietro e dobbiamo lavorarci“, le prime considerazioni del piemontese, in una giornata in cui la pioggia l’ha fatta da padrona.

Un Bagnaia che ieri si è speso anche nel fare delle prove comparative tra due telai, ma il nesso non c’è con quanto accaduto oggi: “L’unica correlazione a ieri nella mia prestazione è che, a leggere i commenti di tutti gli altri piloti Ducati dicevano tutti che la gomma soft di asciutto gli dava tanto grip e gli spingeva sull’anteriore, mentre io anche ieri ero con poco grip in generale. Quest’anno è un po’ una costante ed è difficile capire dove andarlo a cercare. Oggi abbiamo provato a fare una mossa grossa per la gara rispetto alla qualifica ed è andata un po’ peggio, quindi magari domani andremo in un’altra direzione“.

In altre parole, siamo alle solite criticità legate al feeling: “Abbiamo provato a guardare il possibile. C’è da dire si vede che mi manca tanta confidenza negli ingressi e che ho il posteriore ballerino, ed è un qualcosa di strano. Nonostante io stia entrando così tanto più piano degli altri ho il dietro che scivola sempre. Manca un po’ di supporto con il posteriore da ieri, ma oggi particolarmente sul bagnato. Stiamo cercando di lavorare su quello ma oggi abbiamo fatto passi indietro. Bisogna vedere se domani andando nell’altra direzione facciamo un passo avanti“.

E in conclusione, l’ammissione: “Sono molto deluso e dispiaciuto perché l’ultima gara che ho fatto sul bagnato lo scorso anno l’ho vinta e quest’anno non sto riuscendo a essere competitivo. È un qualcosa che è difficile da capire perché non sappiamo il motivo. Non riesco a essere veloce, in generale quest’anno ho poco feeling con la moto e quando vai sul bagnato questa cosa si amplifica ancora di più. Ed è un qualcosa che mi rattrista molto perché so di poter fare molto di più, mi fa dispiacere ancora di più“.