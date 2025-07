La curiosità tra Darderi e Carabelli: nessun precedente per l’ATP, in realtà sono 7…

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Camilo Ugo Carabelli, rispettivamente testa di serie 2 e 3 dell’ATP 250 di Umago, in Croazia, i quali si sfideranno nel tardo pomeriggio nella prima semifinale del torneo.

I due, però, negli ultimi 4 anni si sono sfidati per ben sette volte, in 6 occasioni sul circuito Challenger ed in una circostanza sul circuito ITF (i cosiddetti Futures): le sfide sono sempre andate in scena sulla terra battuta outdoor, la stessa superficie sulla quale si affronteranno in Croazia.

L’azzurro è in vantaggio per 4-3 nei precedenti ed ha ribaltato l’inerzia del confronto vincendo gli ultimi tre precedenti, giocati tra 2023 e 2024, a Lima, Cagliari e Torino: Darderi ha vinto gli ultimi sei set giocati contro il sudamericano.

PRECEDENTI DARDERI-CARABELLI (4-3)

2024 Luciano Darderi Turin Round of 32 Outdoor Clay 64 63

2024 Luciano Darderi Cagliari Round of 16 Outdoor Clay 63 60

2023 Luciano Darderi Lima 2 Round of 16 Outdoor Clay 64 62

2023 Camilo Ugo Carabelli Guayaquil Round of 16 Outdoor Clay 46 76(5) 62

2022 Luciano Darderi Rio de Janeiro Round of 32 Outdoor Clay 46 61 61

2021 Camilo Ugo Carabelli Montevideo Round of 32 Outdoor Clay 36 63 64

2021 Camilo Ugo Carabelli M15 Villa Maria Round of 32 Outdoor Clay 62 64