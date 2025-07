Kyrgios fa dietrofront e sostiene Sinner: “Meglio di Alcaraz, a cui piacciono molto le ragazze. La mentalità…”

Nick Kyrgios non sta commentando Wimbledon per la BBC: il terzo Slam è in onda sulla rete pubblica inglese, ma senza la voce del tennista australiano che invece era stato protagonista negli ultimi anni. Sull’erba londinese non c’è stato spazio per il trentenne di Canberra, né come giocatore (sprofondato al 636mo posto nel ranking ATP e fuori dai giochi per gli ennesimi problemi fisici) né come esperto per i canali televisivi.

Uno dei motivi sarebbe legato ai continui attacchi senza senso nei confronti di Jannik Sinner per l’ormai superata questione Clostebol. Nick Kyrgios ha poi volte criticato il numero 1 del mondo, andando spesso oltre le righe e insultando il fuoriclasse altoatesino per i fatti che hanno portato alla squalifica di tre mesi. Nelle ultime ore c’è però stato un radicale cambio di fronte e l’australiano ha appoggiato il nostro portacolori, qualificato al terzo turno sui sacri prati.

A una domanda su chi sia il migliore tra Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, Kyrgios ha risposto a sorpresa nel corso di un’intervista con il coach Patrick Muratoglou nel podcast UTS : “Chi avrà una carriera migliore? Dico Sinner, perché ad Alcaraz piacciono molto le ragazze. A volte sembra distratto e gli piace molto fare festa. Ecco perché propendo per Sinner, perché è più riservato“.

L’australiano si è poi prodigato in una serie di complimenti nei confronti dell’azzurro: “Sinner è complessivamente più costante. È la sua mentalità. Se si guarda alla stagione, Alcaraz ha perso più partite e questo perché non è sempre concentrato. Anche durante le partite, ha alti e bassi, e Sinner invece rimane lo stesso per tutta la partita. Per questo motivo, sì, sceglierei Sinner“.