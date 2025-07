Kelly Doualla sconfinata: tempo mostruoso a Brescia, lotta con le big mondiali e firma nuovi record

Kelly Doualla non smette più di strabiliare e continua a migliorarsi sui 100 metri, dimostrando continuamente delle doti atletiche e tecniche che sembrano essere sconfinate. La velocista 15enne ha corso in un sensazionale 11.29 con 1,2 m/s di vento a favore in occasione del Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza).

La lombarda è rimasta in linea con delle grandi big internazionali Marie Josée Ta Lou Smith, la britannica Daryll Neita e la statunitense Maia McCoy per metà gara e poi nel lanciato è riuscita a marcarle non da così lontano, ritoccando di sette centesimi i già suoi record italiano under 18 e under 20. L’azzurra, che sarà a breve protagonista agli EYOF, era alla sua prima grande uscita internazionale e non ha tremato in un contesto decisamente probante.

Kelly Doualla è diventata la quarta europea under 18 a cinque centesimi dal record continentale di categoria (11.24 della britannica Jodie Williams) e si è issata al nono posto nella top ten italiana assoluta di sempre. La nostra portacolori ha concluso al quinto posto nella gara vinta da Ta Lou-Smith (10.92) davanti a McCoy (11.06) e Neita (11.12).