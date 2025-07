Julio Velasco: “Vittoria straordinaria, possiamo eguagliare la striscia di Barbolini”

L’Italia ha sconfitto la Turchia e ha infilato l’undicesima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, difendendo la propria imbattibilità e confermandosi al primo posto nella classifica generale del prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche sono state brave a rimontare da 1-2 e a dettare legge al tie-break contro uno degli avversari più temibili.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Sono molto contento di questa che è una vittoria straordinaria ottenuta contro una Turchia che ha giocato alla grande. Hanno difeso, contrattaccato, battuto bene eppure noi abbiamo reagito mettendo in campo tutto. Faccio i complimenti alle mie ragazze perché hanno interpretato benissimo questa partita venendo fuori di squadra. Quasi tutte sono entrate ed hanno dato quello che serviva in ogni momento del match quando venivano chiamate in causa”.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “Questa è una vittoria davvero bella e pesante. Adesso possiamo allungare la striscia di vittorie eguagliando quella fatta registrare qualche tempo fa dall’Italia diretta da Massimo Barbolini che ora è mio assistente. E lui è parte di questa nuova striscia, Massimo è un allenatore eccezionale, un amico e parte fondamentale di uno staff di cui fa parte anche Juan Cichello e tanti altri professionisti che stanno contribuendo a questo momento eccezionale”.

Il Guru ha concluso con un pensiero alla partita di domani (domenica 13 luglio, ore 16.00) contro l’Olanda, padrona di casa ad Apeldoorn: “Domani però dobbiamo affrontare l’Olanda e per parlare di record dovremo vincere e giocare un’altra grande partita, per cui concentrati e pronti a chiudere nel migliore dei modi questa terza settimana di Volleyball Nations League”.