Julio Velasco: “Vinto senza giocare bene: c’era tensione, non bisogna accontentarsi”

L’Italia ha debuttato con una bella vittoria nella Final Eight della Nations League 2025 di volley femminile, imponendosi per 3-0 contro gli USA e qualificandosi alle semifinali del prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche sono state più ciniche nei primi due parziali e hanno poi saputo annullare tre set-point nella terza frazione, involandosi verso il successo che permette di toccare quota 27 vittorie di fila (record) e di ritornare in campo sabato a Lodz per fronteggiare la vincente di Polonia-Cina.

Il CT Julio Velasco ha analizzato la partita attraverso i canali federali: Riuscire a vincere 3-0 una partita in cui non abbiamo giocato bene, soprattutto in attacco dove abbiamo avuto percentuali basse, significa che la squadra ha delle risorse importanti. Chiaramente dobbiamo migliorare in vista delle prossime partite anche se di buono c’è che la squadra si è battuta bene, non si è mai demoralizzata quando commettevamo errori riuscendo a superare le difficoltà che abbiamo incontrato nel corso del match”.

Il Guru ha poi proseguito: “C’era un po’ di tensione perché si trattava della prima partita da dentro o fuori, ma non possiamo accontentarci perché adesso non potremo più concedere tanto alle prossime avversarie che incontreremo qui a Lodz. Non dobbiamo montarci la testa per il fatto che riusciamo a giocare anche quando lo facciamo male. Chiaramente adesso contro le più forti dovremo giocare bene e salire di livello in questi due giorni di preparazione alla semifinale”.