Julio Velasco: “Ragazze non invincibili, ma speciali. Abbiamo fatto come se avessimo perso”

L’Italia del volley femminile si conferma la squadra più forte del panorama internazionale e prolunga la sua serie di imbattibilità. Le azzurre vincono per la terza volta nella storia la Volley Nations League grazie al successo ottenuto nella finale giocata a Lodz contro il Brasile.

Egonu e compagne superano le sudamericane 3-1 con il punteggio di 22-25; 25-18; 25-22; 25-22 al termine di una partita nella quale non esprime fino in fondo tutto il proprio potenziale. Le azzurre, anche quando perdono il primo parziale, dimostrano di essere sempre sul pezzo, reagiscono alla grande all’infortunio di Alice Degradi e conquistano il titolo. Il prossimo obiettivo sono ora i campionati mondiali che si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.

Velasco commenta così il trionfo delle azzurre: “Le ragazze non sono invincibili, però sono speciali. È un gruppo speciale, di ragazze speciali che dopo aver vinto tutto senza perdere neanche una partita. Abbiamo detto dobbiamo fare come se avessimo perso, dobbiamo avere la fame di migliorarci, di lottare contro i nostri difetti, i nostri limiti, con la voglia di chi ha perso e vuole rifarsi”.

Sul processo di costruzione di una mentalità vincente e i prossimi passi: “Non ho mai dovuto rimproverare le ragazze perché non si allenavano bene e così si è costruita una mentalità vincente. La mentalità e lo spirito di gruppo devono essere il prodotto di un lavoro tecnico, fisico, di tattica, di squadra, di ruoli, di sapere come muoversi in campo. Quello produce lo spirito di squadra e la mentalità vincente. Le ragazze hanno sempre lavorato bene, sono sicuro che continueranno a farlo. Vogliamo vincere il mondiale, però sappiamo che non sarà per niente facile”.