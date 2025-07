Julian Alaphilippe esulta per la vittoria al Tour de France, ma è terzo! L’errore e cos’è successo a Carcassonne

La quindicesima tappa del Tour de France ha vissuto su una fuga da lontano che ha premiato il belga Tim Wellens, capace di trionfare in solitaria con un vantaggio di 1’28” sul connazionale Victor Campenaerts. Otto secondi dopo rispetto al passista del Team Visma | Lease a Bike è giunto sul traguardo di Carcassonne un gruppetto di 23 uomini, regolato dal francese Julian Alaphilippe.

Il due volte Campione del Mondo ha avuto la meglio allo sprint e ha conquistato il terzo posto, ma ha esultato in maniera sfrenata sul traguardo perché era convinto di aver vinto la frazione. Un errore di valutazione da parte dell’alfiere del Tudor Pro Cycling Team, che non era consapevole di avere di fronte a sé altri due avversari.

Non è una scena nuova nell’universo ciclistico, ma che fa sempre notizia. A parlarne è stato anche Marco Tosatto, direttore sportivo della Tudor, ai microfoni della Rai: “Dopo la caduta ha avuto dei problemi con la radio, tra l’altro sembrava gli fosse uscita la spalla. Quando è rientrato in gruppo pensava che fosse la volata per il primo posto, poi ha saputo capito che c’era qualcosa che non andava“.