Jonathan Milan vince una volata bagnata al Tour de France e concede il bis! Passo importante verso la maglia verde

Un lavoro di squadra eccellente con un solo obiettivo: portare a casa il trionfo con Jonathan Milan. L’Italia può esultare nuovamente al Tour de France 2025: seconda vittoria di tappa per il velocista tricolore che riesce a primeggiare in quel di Valence al termine di una diciassettesima frazione con il finale bagnato. Successo spettacolare e fondamentale per il 24enne che mette in cascina punti importantissimi in chiave Maglia Verde verso Parigi. Resta ovviamente leader della classifica generale Tadej Pogacar in vista delle Alpi.

Pronti, via ed è andata la fuga di giornata. In quattro all’attacco: Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Mathieu Burgaudeu (Team TotalEnergies). Soudal-QuickStep e Lidl-Trek a gestire la situazione nel plotone, non lasciando più di due minuti ai fuggitivi.

Ineos Grenadiers che ha provato a scombinare i piani delle compagini dei velocisti attaccando a metà gara sul GPM di Col du Pertuis, con Jonathan Milan e Tim Merlier addirittura staccati, ma poi rientrati prontamente. L’azzurro è riuscito ad agguantare la quinta piazza al traguardo volante con punti fondamentali per la Maglia Verde. Successivamente anche Wout van Aert ha tentato l’assalto alla fuga: scatto eccellente per il belga, poi raggiunto dal plotone.

Fuggitivi che sono riusciti a resistere nella fase finale nella quale è arrivata anche la pioggia. Ad una decina di uomini dal traguardo l’attacco di Abrahamsen a staccare tutti i rivali. Velocità altissime per il gruppo sul finale che ha raggiunto il norvegese ed è andato a lanciarsi verso la volata bagnata.

All’ultimo chilometro bruttissima caduta che ha messo fuori gioco diversi velocisti, tra cui Merlier e Girmay. Uno sprint ristrettissimo, tra una decina di uomini: Milan l’ha lanciata alla perfezione a duecento metri dall’arrivo, portandosi a casa una bellissima vittoria. Secondo Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe), terzo Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL), Arnaud De Lie (Lotto) e poi due italiani, Davide Ballerini ed Alberto Dainese, rispettivamente quinto e sesto.