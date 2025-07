Jonathan Milan vince lo sprint, poi manda Girmay a quel paese: cos’è successo al Tour de France?

La seconda tappa del Tour de France prevedeva un traguardo volante nei pressi di Enocq, quando mancavano 54 chilometri all’arrivo. I quattro fuggitivi di giornata (il kazako Yevgeniy Fedorov, il norvegese Andreas Leknessund, il francese Bruno Armirail, il belga Bren van Moer) sono transitati con una ventina di secondi di vantaggio sul gruppo principale e dietro hanno sprintato per la quinta piazza, utile per portare a casa qualche punto di fondamentale importanza nella lotta per la maglia verde.

Jonathan Milan ha regolato gli altri velocisti, a cominciare dal belga Tim Merlier, dall’eritreo Biniam Girmay e dalla maglia gialla Jasper Philipsen. Dopo aver avuto ragione in volata, il ciclista italiano ha mandare platealmente a quel paese il corridore africano. L’alfiere della Lidl-Trek lo ha affiancato, ha urlato di forza e ha rivolto dei gesti espliciti al rivale. Il motivo non è però ancora noto, potrebbe essere successo qualcosa in fase di impostazione della volata non ripreso dalle telecamere.

Hanno bisticciato anche Anthony Turgis e Bryan Coquard (rispettivamente nono e decimo), anche se in maniera più composto. Un paio di chilometri dopo il gruppo ha raggiunto i fuggitivi e ci si è così preparati per il finale di frazione, con tre cote negli ultimi trenta chilometri che stuzzicheranno la fantasia degli uomini di classifica a cominciare da Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.