Jonathan Milan vince lo sprint intermedio e stringe la mano a Girmay: bisticcio alle spalle e punti pesanti

Domenica pomeriggio Jonathan Milan aveva bisticciato con Biniam Girmay dopo lo sprint per il traguardo volante al Tour de France, mandando l’eritreo a quel paese. Al termine della seconda tappa della Grande Boucle il velocista friulano aveva avuto modo di chiarirsi con l’avversario e i due rivali si erano stretti la mano, lasciandosi alle spalle il battibecco sulla strada.

Oggi il duello tra il nostro portacolori e il ciclista africano ha vissuto un nuovo capitolo in terra transalpina: l’alfiere della Lidl-Trek ha prevalso al traguardo intermedio di Plédran, chiudendo in sesta posizione (il migliore del gruppo alle spalle dei cinque fuggitivi) proprio davanti al suo contendente di riferimento. Questa volta i due corridori hanno sorriso e si sono stretti la mano, dimenticando definitivamente il diverbio di cinque giorni fa.

Jonathan Milan ha momentaneamente rafforzato la maglia verde: 122 punti contro i 111 di Girmay, i 108 dell’olandese Mathieu van der Poel e i 106 dello sloveno Tadej Pogacar. Il Campione del Mondo ha però poi trionfato sul Mur-de-Bretagne e ha operato il sorpasso ai danni dell’italiano con 156 punti, ma nel weekend sono previste due tappe per i velocisti e l’italiano avrà modo per passare nuovamente in testa e sognare di indossare la maglia verde a Parigi.