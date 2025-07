Jonathan Milan, la maglia verde è in cassaforte! Altro sprint vincente al Tour de France, Pogacar lontano

Jonathan Milan ha ormai messo in cassaforte la maglia verde al Tour de France 2025 e si appresta a festeggiare sul podio di Parigi da leader della prestigiosa classifica a punti. Il velocista friulano è infatti transitato in prima posizione al traguardo volante di Villard-sur-Doron, posto appena 12,1 km dopo il via della diciannovesima tappa, e ha conquistato 20 punti. Tutto molto facile per lo sprinter della Lidl-Trek, che ha regolato l’eritreo Biniam Girmay e il francese Anthony Turgis, allungando così in testa alla graduatoria.

Jonathan Milan primeggia con 352 punti e può fare affidamento su ben 95 lunghezze di vantaggio nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar quando restano in palio appena 140 punti: 20 per la vittoria della tappa di oggi (alta montagna), 30 per il successo nella frazione di domani (media montagna) e 50 per l’affermazione di domenica (sui Campi Elisi, ma dopo tre passaggi a Montmartre), oltre a 20 punti per i traguardi volanti previsti sabato e domenica.

Nei fatti Milan ha messo le mani sulla maglia verde, Pogacar non si dannerà l’anima negli sprint e anche vincendo le tre tappe rimaste (improbabile visto che domani ci sarà terreno per gli attaccanti) dovrebbe sperare che l’azzurro marchi meno di cinque punti per fare festa. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre di Tokyo 2020 sta per diventare il terzo italiano a vincere la classifica a punti alla Grande Boucle dopo Franco Bitossi e Alessandro Petacchi.