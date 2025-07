Jonathan Milan ha vinto la maglia verde al Tour de France! L’Italia sorride tra le grandi con il “premio dei velocisti”

Jonathan Milan ha matematicamente conquistato la maglia verde al Tour de France 2025: quando manca una sola tappa al termine, può fare affidamento su 80 lunghezze di vantaggio nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar e può così partire la festa. Il velocista friulano dovrà semplicemente concludere l’ultima frazione e arrivare sui Campi Elisi a Parigi per meritarsi l’incoronazione sul podio all’ombra della Torre Eiffel, in una serata che ricorderà per tutta la vita.

Lo sprinter della Lidl-Trek svetta in testa alla classifica a punti e non può più essere raggiunto dal padrone incontrastato della Grande Boucle (maglia gialla e maglia a pois), visto che nella capitale transalpina verranno messi in palio complessivamente 70 punti (50 per il successo e 20 per il traguardo volante). L’Italia sorride nella corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo grazie al Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre di Tokyo 2020, che ha portato a casa il ribattezzato “premio dei velocisti”.

La maglia verde è infatti da decenni il riconoscimento di riferimento per gli sprinter al Tour de France: il coefficiente che premia maggiormente i successi nelle tappe di pianura (50 punti contro i 20 degli arrivi in salita) è pensato proprio per mettere al centro dell’attenzione le ribattezzate ruote veloci e quest’anno il migliore è stato indubbiamente il nativo di Tolmezzo, che ha vinto due frazioni e si è piazzato al secondo posto in un paio di circostanze, oltre a spremersi parecchio nei traguardi volanti.

Si tratta del terzo italiano a indossare la maglia verde al termine della Grande Boucle: in passato c’erano riusciti soltanto Franco Bitossi nel 1968 e Alessandro Petacchi nel 2010. Jonathan Milan, che aveva rinunciato al Giro d’Italia proprio per conquistare le prime gioie in carriera al Tour de France, succede nell’albo d’oro all’eritreo Biniam Girmay.